– Jelenleg öt pontra vagyunk az érmes helyezéstől, de megcélozzuk a dobogót, ehhez pedig fontos állomásnak számít az andornaktályai mérkőzés – közölte a herédiek edzője, Német Gyula.

– Azt már a télen éreztem, hogy jól sikerült a felkészülésünk, és az igazolások is a tervek szerint alakultak, amihez még hozzájárult, hogy az edzéslátogatottság tovább nőtt, és a játékosok keményen beleálltak a munkába. A tavasszal aratott győzelmek leginkább ezen tényezők számlájára írhatók. Most pedig már – először az idény során – azzal a kellemes gonddal találtam magam szembe, hogy a 19 futballistából álló keretből ezúttal csupán két fiatal labdarúgónk nem áll rendelkezésre. Ebből adódóan a kezdőcsapatot illetően kialakult versenyhelyzetet kell megfelelően kezelni. Ez pluszerőt és -ösztönzést jelent, amiből szeretnénk a lehető legtöbbet kihozni. A Marshall-ASE nagyon jó csapatot alkot, otthon játszva pedig – ahogy ez érvényes más gárdákra is – a hazai pálya előnye is mellettük szól.

Ősszel: 0–1.

A bajnokság állása

Forrás: adatbank.mlsz.hu