Szombat, 17.00:

EGER SE II. (13.)–HEVESTHERM-HEVESI LSC (9.)

Eger, Felsővárosi Sporttelep. V.: Orosz Fruzsina (Németh Sz., Németh M.)

A 2023/24-es bajnoki évben először, és eddig utoljára október 21-én győzött (Petőfibányán 4–2-re) egriek tavaszi hat mérkőzésükön mindössze egy pontot gyűjtöttek.

– Az eredménysor dacára, vagy azzal együtt is, töretlenül bízok a fiatalokban, mert számunkra a legfontosabb szempontot az ifjak felnőttfutballba integrálása jelenti – szögezte le az Eger SE II. csapatának edzője, Gyetván Krisztián.

– Igaz, jó lenne, ha előbb vagy utóbb mindez az eredményekben is megmutatkozna, mondjuk szombaton a hevesiek ellen, akikkel a téli felkészüléskor is megmérettük magukat. Tudjuk, mire számíthatunk velük szemben, és tisztában vagyunk azzal is, hogy csak abban az esetben szerezhetünk pontokat, ha az akarati tényezőkben és a hozzáállásban mindenki kiadja magából a legtöbbet. Az utánpótlás-bajnokságokhoz képest a felnőtteknél a párharcok sokkal komolyabbak, és a gondolkodásbeli gyorsaság is nagyobb szerepet kap. Ezt a saját bőrükön tapasztalhatják a mieink, akiknek ez később bizonyosan a hasznukra válik.