EGER SE–FC HATVAN 1–0 (0–0)

Eger, Szentmarjay-stadion, 150 néző. V.: Muhari G. (Deme R., Vargha T.)

EGER: Bukrán E. – Balázs P., Juhász G., Nagy Á. – Oláh B., Zvara, Géringer T., Farkas G. (Gyurkó M., 72.), Almomani – Sós M., Gíber A. (Nagy-Kolozsvári D., 85.). Vezetőedző: Lázok János

HATVAN: Menczeles – Tarjáni, Nagy Zs., Szabó Sz., Takács B. (Czibolya G., 46.), Sárossy – Karácsony D. (Kapitány B., 92.) – Benkó D. (Mundi Z., 73.), Bodnár A. (Burzi A., 62.), Dinka K. – Kanálos (Fellner, 73.). Vezetőedző: Zoran Szpisljak

GÓL: Oláh B. (82.)

KIÁLLÍTVA: Benkó és Kitl (mindkettő a 87. percben)

JÓK: Géringer, Oláh B., Juhász G., Balázs P., ill. Benkó, Karácsony, Sárossy

Az első félidőben elvétve forogtak veszélyben a kapuk, bár inkább a hazaiak kezdeményeztek, de egy-két hatvani kontrában is volt gólszerzési lehetőség. Nem sokkal a szünet után egy remek beadást követően Gíber Attila fejelt a lécre, majd Kanálos Péter révén a Hatvan is vezetést szerezhetett volna, de Bukrán bravúrral védte a lövést. Egy szép egyéni akció révén aztán a hajrában Oláh Balázs révén a hazaiak jutottak előnyhöz, majd kissé elszabadultak az indulatok, két hatvani cserejátékos is a kiállítás sorsára jutott reklamálás miatt, de az eredmény már nem változott.

LÁZOK JÁNOS: – Nagyon örülök a sikernek, mert a közelmúltban nem azt az arcunkat mutattuk, amit elvártam a fiúktól. Öröm volt látni a csapatot, a két együttes játéka között óriási volt a különbség. Remélem, ettől a sikertől visszajön az önbizalmunk. Megyünk tovább, s remélem, ismét jön egy győzelmi széria. Azért lettem edző, hogy ilyen focit lássak a csapatomtól, mint amit ma mutattunk!

ZORAN SZPISLJAK: – Azt kaptuk, amire számítottunk. Sajnálom, hogy nem tudtuk azt a teljesítményt nyújtani, mint amit az előző két meccsen, ezúttal az erényeinket nem sikerült megmutatni. Több játékos nem hozta azt, ami elvárható lenne tőle. A második félidőben az Eger nyomás alá helyezett minket, s gólt szerzett, míg mi null-nullnál elhibáztuk a ziccert. Gratulálok az Egernek!

KÖVETKEZIK: Újpest II.–Eger SE, április 14. vasárnap, 11.00. FC Hatvan–DVSC II., április 14., vasárnap, 16.00.