A billegőnek tartott, egri székhelyű, egyes megyei egyéni választókerületben dr. Pajtók Gábor, a Fidesz jelöltje diadalmaskodott az országgyűlési választáson. A leadott ötvennégyezer-nyolcszázhat szavazatból közel százszázalékos feldolgozottság mellett, több mint huszonnyolcezer voksot kapott. A másik nagy esélyesnek tartott Berecz Mátyás, az ellenzéki összefogás DK-támogatottságú jelöltje látványos vereséget szenvedett, nem egész húszezer szavazatot kapott.

A harmadik helyen dr. Pápai Ákos, a Mi Hazánk mozgalom jelöltje, s egyben megyei elnöke végzett. Óriási a szakadék, rá csak majd’ négyezren voksoltak, listás helyről sem jutott be a parlamentbe.

A gyöngyösi székhelyű, kettes körzetben a jelenlegi országgyűlési képviselő, Horváth László kapott bizalmat újabb négy évre, szintén több mint huszonnyolcezer szavazattal. Itt kicsit több mint ötvenezer polgár járult az urnákhoz, a képviselő kihívója az összellenzéki színekben induló, egyébként jobbikos Dudás Róbert tizenhétezer szavazatot kapott, a Mi Hazánk jelöltje, Hajdara Roland itt is jócskán lemaradt háromezerrel.



A harmadik, Hatvani székhelyű egyéni választókerületet magabiztosan nyerte Szabó Zsolt fideszes jelölt, ő több mint harmincezer szavazatot kapott. Dupla annyit, mint Kórózs Lajos, akinek a tizenötezret sem sikerült összegyűjtenie. Összesen több mint ötvenegyezer polgár voksolt. A Mi Hazánk jelöltje itt népszerűbb volt, majdnem ötezer szavazatot kapott Gonda Ádám.

Jelen állás szerint listáról jutott be a tarnaörsi Lőcsei Lajos (Momentum), valamint Dömötör Csaba fideszes képviselő, a Miniszterelnöki Kabinetiroda államtitkára. Ezúttal szintén listáról, immár hatodik ciklusát kezdi a parlamentben Nyitrai Zsolt miniszterelnöki megbízott, Orbán Viktor miniszterelnök főtanácsadója, a Fidesz megyei elnöke, akit arra kértünk, értékelje az eredményeket.

– Vasárnap pártszövetségünk komoly részvételi arány mellett, komoly felhatalmazást kapott a választópolgároktól. Nagyon örülök az eredményeknek mint az országos kampánystáb tagja, s a helyi eredmények is nagy örömmel töltenek el megyei elnökként, Heves megye szülötteként. Ezt a megtisztelő bizalmat annak köszönhetjük, hogy közéleti munkánk és döntéseink során mindig a magyar emberek érdekeit tartottuk szem előtt. Ellentétben a baloldallal, akik a múltban is, ha komoly döntést kellett hozni, mindig inkább Brüsszel, a bankok és multicégek mellé álltak a honfitársaikkal szemben.Azt látom, hogy a választópolgárok a világjárvány után, válság idején, háborús helyzetben egyértelműen a tapasztalt vezetés mellett döntöttek. Úgy értékelték, a baloldal csapong, összevissza beszél, s úgy érezték, ez kifejezetten veszélyes jelenleg. Köszönjük a bizalmat, meg fogjuk szolgálni! Jómagam számára pedig hatalmas megtiszteltetés, hogy immár hatodik ciklusomat kezdhetem el az országgyűlésben, választóink felhatalmazásával – emelte ki Nyitrai Zsolt.



A Mi Hazánk Mozgalom megyei elnöke elmondta, mindenképpen kedvező számukra az eredmény, hiszen nemcsak bejutottak a parlamentbe, de frakciója is lesz a pártnak. – Mostantól nem erőforrások nélkül, de ugyanúgy szembeszélben fogjuk a nemzet ügyét képviselni – fogalmazott Pápai Ákos. Hozzátette, nincs benne csalódás, hogy ő maga listáról sem került az országgyűlésbe, mint mondta, szeret Egerben élni. A szavazatok mennyisége miatt kicsit csalódott, de ez megmutatta, van hová fejlődni kommunikációs téren. Úgy fogalmazott, a párt felszálló ágban van. Dr. Végh Attila, az MSZP megyei elnöke elmondta, várja a párt elnökeinek értekezletét, de az látszik, hogy másfajta politikai kultúrát kellene bevezetni. – Meglepett az elsöprő győzelem, szoros eredményekre számítottunk a közvélemény-kutatások alapján. Én korábban is úgy gondoltam, másfajta politikai kultúrát kellene bevezetnünk. Az elkövetkezendő időszakban le kell vonni a tanulságot a választás eredményéből. Gratulálok a nyertes képviselőknek, s remélem, a választókerületek érdekében zajlik majd a közös munka – vetítette előre. – Jobbra számítottunk – ennél mindenképpen. A közvélemény-kutatások bizakodásra adtak okot. Csalódásként értékeljük, látszott az, hogy nem tudott az összellenzék annyi szavazót megmozgatni, amennyi potenciál volt benne. Ennek több oka volt, országos és helyi viszonylatban is, s ezek szerepét át kell beszélnünk közösen. Nem lehet egy tényezőre fogni azt, hogy nem tudtunk kétmilliónál több polgárt elvinni az urnákhoz – vélekedett dr. Román András, a Momentum megyei vezetője. A DK megyei koordinátora, Hegedűs János üzenetben jelezte, hogy nem kíván nyilatkozni.

A népszavazás nem lesz érvényes - Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekeknek ­köznevelési intézményben a szülő hozzájárulása nélkül szexuális irányultságokat bemutató foglalkozást tartsanak – ez az első kérdés, melyre kicsit több mint három és fél millió érvényes voks érkezett, ennek nagy része nemleges szavazat. A második kérdés a nemi átalakító műtétek népszerűsítésére vonatkozott, majd’ három és fél millió érvényesen voksoló polgár nagy része erre is nemmel válaszolt. A harmadik kérdésben arról kérdezték a polgárokat, támogatják-e, hogy kiskorú gyermekeknek fejlődésüket befolyásoló szexuális médiatartalmakat korlátozás nélkül mutassanak be. A majd három és fél millió érvényes szavazatból ennél a témánál is több mint kilencvenöt százalék felelt nemmel. A negyedik kérdés a nem megváltoztatásáról szóló médiatartalmak bemutatásáról kérte ki a választópolgárok véleményét, hasonló eredménnyel szavaztak, mint az előzőekben. Egyébként a gyermekvédelmi kérdésekben tartott népszavazási kérdések érvényességi küszöbe négymillió-százhétezer 652 érvényes szavazat. Az összes kérdésre, egyenként több mint másfél millió ember szavazott érvénytelenül.