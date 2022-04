Áder János köztársasági elnök április 3-ára tűzte ki a parlamenti választásokat, valamint az ezzel egyidőben tartandó országos népszavazásokat is. Vasárnap reggel 6 órakor nyitnak a szavazókörök és este 7 óráig voksolhatunk – közölte a Nemzeti Választási Iroda (NVI). Néhány kivételtől, így a bíróság általi korlátozástól eltekintve, minden nagykorú magyar állampolgár szavazhat.

A választásokon való részvétel helye és módja elsősorban attól függ, hogy rendelkezik-e a választópolgár magyarországi lakcímmel. Elsődlegesen a lakcíme szerinti szavazókörben voksolhat. Az átjelentkezők ott, ahová a kérelmüket jóváhagyták. Ahhoz, hogy leadhassuk a szavazatunkat, magunkkal kell vinni a lakcímkártyát, valamint egy érvényes fényképes igazolványt. Ez lehet személyi igazolvány, útlevél vagy jogosítvány is.A Heves Megyei Kormányhivatal közölte, rendkívüli nyitvatartással biztosítják szombaton és vasárnap a kormányablakokban és okmányirodákban a választáshoz kapcsolódó okmányok pótlását. Annak érdekében, hogy a választásra jogosultak élni tudjanak a szavazati jogukkal, a választópolgárok akár a választás hétvégéjén is pótolhatják a szavazáshoz szükséges, de érvényét vesztett, elveszett, sérült okirataikat. Fontos ugyanakkor, hogy mivel a járvány miatt, a 2020. március 11. óta lejárt okmányok érvényességét meghosszabbította a kormány, így ezek bemutatásával a választáson is részt lehet venni.

– Azok, akik a kijelölt szavazókörben nem tudnak személyesen megjelenni, igényelhetnek mozgóurnát, ezt vasárnap délig tehetik meg. A területileg illetékes jegyzőtől, illetve a napján a szavazatszámláló bizottságtól kérhetik – tájékoztatott dr. Barta Viktor megyei főjegyző.

Azt is elmondta, hogy megyénkben 318 szavazókör van, a hevesi 1-es és hevesi 3-as választókerületben 98-98, míg hevesi 2-esben 122.

A listás szavazólapon a Nemzeti Választási Bizottság sorsolásának megfelelő sorrendben szerepelnek a pártok, DK–Jobbik–Momentum– MSZP–LMP–Párbeszéd (Egységben Magyarországért), Normális Élet Pártja (NÉP), Magyar Kétfarkú Kutya Párt (MKKP), Megoldás Mozgalom (Memo), Mi Hazánk Mozgalom, Fidesz–Magyar Polgári Szövetség–Kereszténydemokrata Néppárt (Fidesz-KDNP).

Az egyéni képviselőjelölteket mutató szavazólapon Heves megyében a sorrend az egyes választókerületben Vass Veronika (MKKP), dr. Pápai Ákos (Mi Hazánk), Kacsó Sándor Béla (Memo), dr. Pajtók Gábor (Fidesz-KDNP), Berecz Mátyás (Egységben Magyarországért), Nagy Ágnes (NÉP).

A kettes választókörzetben Horváth László (Fidesz-KDNP), Hajdara Roland (Mi Hazánk), Érsek Zsolt (független), Barna Richárd (Memo), Dudás Róbert (Egységben Magyarországért) indul.

A hármas választókörzetben a sorrend Antal Gergő (Memo), Kovács Istvánné (Munkáspárt, Iszomm), Szabó Zsolt (Fidesz-KDNP), Gonda Ádám (Mi Hazánk), Korózs Lajos (Egységben Magyarországért).

A Heol.hu oldalon követhetik az eseményket - Négy kérdésre várják a válaszokat a népszavazáson: támogatja-e ön, hogy kiskorú gyermekeknek köznevelési intézményben a szülő hozzájárulása nélkül szexuális irányultságokat bemutató foglalkozást tartsanak; támogatja-e ön, hogy kiskorú gyermekek számára nemi átalakító kezeléseket népszerűsítsenek; támogatja-e ön, hogy kiskorú gyermekeknek fejlődésüket befolyásoló szexuális médiatartalmakat korlátozás nélkül mutassanak be; támogatja-e ön, hogy kiskorú gyermekeknek a nem megváltoztatását bemutató médiatartalmakat jelenítsenek meg. Vasárnap reggel a Heol.hu oldalon kezdődő élő megjelenő hírfolyamunkban folyamatosan beszámolunk a legfőbb információkról, a megyei és országos rendkívüli eseményekről, a napközben érkező részvételi adatokról is hírt adunk kétóránként. Az urnazárás után képekkel, videókkal, hangulatjelentésekkel tesszük színesebbé az önök estéjét. Meghallgatjuk, hogyan értékelnek a megyei politikusok. Az adatokról tájékoztatjuk olvasóinkat, míg el nem dől a választás. Várjuk önöket vasárnap kora reggeltől másnap hajnalig a Heol.hu oldalon.