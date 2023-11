Ingatlanbazár 2 órája

A hét ingatlana: Ha ebbe a házba költözik, saját toronyszobája lehet

Az átlag ingatlanok közül mindig is kitűntek azok, amelyekhez torony is tartozik, hiszen ezek a tornyok varázslatos hangulatot sugallnak, mintha egy mesebeli világ részesei lennének, amelyek titkokat és néha királylányokat is rejtenek. Ez az Egerben található ház már csak ennél fogva is különleges, nem beszélve arról, hogy a mesés hangulaton kívül számos extra - szauna, 5 személyes pezsgőfürdő és edző- és szabadidőterem - is jár hozzá.

Forrás: ingatlanbazar.hu

“AZ INGATLAN LEÍRÁSA: Páratlan lehetőség Egerben! Eladó Eger, Vécsey-völgy városrészem egy 5 szobás 240 m2 nagyságú teljesen alápincézett, kiváló statikai jellemzőkkel bíró családi ház. A ház két emeletén összesen 5 szoba, 3 fürdőszoba, egy tágas nappali, nagy konyha és étkező egyben, valamint egy hozzá tartozó kamra, továbbá mindkét emeleten egy 13 m2-es erkély garantálja a panorámás kilátást. Ezen felül a szuterén szinten dupla férőhelyes garázs, több tároló, kazánház, szauna, 5 személyes pezsgőfürdő, szauna, edző- és szabadidőterem található. A ház fűtéséről gázkazán gondoskodik, hőleadása pedig a földszinten teljes mértékben padlófűtéssel, az emeleten a szobákban radiátorral, a fürdőszobákban padlófűtéssel megoldott, továbbá egy hűtő-fűtő klíma is segít a kellemes hőérzet elérésében. Ezentúl a tervezésnél figyelembe vették a kandalló beszerelésének lehetőségét, így a leendő tulajdonos a kémény mentén kandallót is beépíthet minden gond nélkül. Az 1994-ben épített családi ház rendelkezik 2 réteg aljzatszigeteléssel, homlokzati- , valamint födémszigeteléssel is. A kerámia falazat 38 cm vastagságú melyen 6 cm szigetelés található. A műanyag nyílászárók kivétel nélkül 2 rétegű szigetelt üveggel és UV fóliával ellátottak. A ház építésénél kiemelten figyeltek az anyagok és a kivitelezés magas minőségére. A házat riasztórendszer védi, amihez kamerarendszer is kiépítésre kerül. Az erkély 2022-ben új burkolatot kapott. Az erkélyről kivételes panoráma nyílik a városra, ahonnan a Bazilika és a környező dombok gyönyörű látképet biztosítanak. A kertben öntözőrendszer biztosítja a pázsit kifogástalan állapotát. A környéknek és elhelyezkedésének köszönhetően akár turisztikai célra is hasznosítható a lakóingatlan.

Természetesen CSOK-ra is alkalmas.[...] További lakásokat és otthonokat az ingatlanbazar.hu oldalán talál! A hirdetést eredeti formájában, javítás nélkül közöljük!

