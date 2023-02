Az apai ágon magyar származású férfi 35 millió dolláros vagyont csalt ki Los Angeles elitjéből. B. Dávid fényűző életet élt mások kontójára: Kylie Jennertől vett magának kastélyt, és lélegzetelállító partikon mulatott. Nemrégiben azonban utolérte a végzete, 17 év börtönre ítélték - írja a Bors.

A Fülöp szigeteki anyától és magyar apától született férfi kalandos élete során volt híres élsportoló, tévés személyiség és luxusban dúskáló üzletember is. Most összesen 12 milliárd forintnyi dollárt keresnek rajta, mindhiába.

A baráti körét Los Angeles elitje alkotta, és üzleti kapcsolatban állt a legbefolyásosabb mogulokkal és vállalkozókkal is. Azonban a különböző ügyletekből származó pénzt csak beszedte, de ellenértéket szinte sosem szolgáltatott. Helyette mindne egyes dollárt magára és családja extravagáns életvitelére költött.

Mesés gazdagságra aztán akkor tett szert, mikor Gene Hammett milliárdos mágnást is sikerült behálóznia: a mogult közel 2,9 millió dollárral húzta le egy kétes jegyárusítási üzlettel.

Forrás: Youtube

Bár Hammett nem csak ezt a pénzt, de teljes vagyonát és házát is elvesztette, Dávid remekül mulatott: Hammett pénzéből a családjával luxusban élt, márkás holmikat vásárolt és fényűző helyeken nyaralt.

"Ahogy megkapta, elégette a pénzt"– mondta a bíróságon Hammett ügyvédje. Dávid még Kylie Jenner calabasai kastélyát is megvette, Lamborghinivel furikázott és dollármilliókat költött családjára.

A felső tízezerbeli életnek végül egy nyomozó vetett véget, aki beépült Dávid köreibe, és addig kutatott, mígnem tavasszal engedélyt kapott arra, hogy átkutathassa a család calabasasi kastélyát. Itt aztán annyi dokumentumot és adatot találtak, hogy azonnal vádat emeltek a férfi ellen, aki novemberben már bűnösnek is vallotta magát, és végül 17 évre ítélték.

Most összesen 12 milliárd forintnyi dollárt keresnek rajta, mindhiába. A hatóságoknál sorban állnak a milliókkal megkárosított emberek, akiket nem sok reménnyel kecsegtetnek: igencsak kicsi a valószínűsége, hogy akár egy kósza fityinget is viszontlátnak. A férfi azonban láthatóan semmit nem bánt meg ebből, az ügyet tárgyaló Dale S. Fischer kerületi ügyész ezért is szabta ki rá a majdnem 20 éves büntetést:

"B. úr a legkevésbé sem győzött meg arról, hogy mást is sajnál ebben az egészben, mint azt, hogy elkapták" – magyarázta.