Októberben 23-án 340 ezer ember jött el a Békemenetre. Nagyon sokan voltunk, csodálatos esemény volt. Az emberek úgy gondolták: a jövőjükért, a gyerekeik és unokáik jövőjéért felemelik a hangjukat. Március 15-én újabb Békemenetet szervezünk, ahová akár kétszer ennyi embert várunk" - mondta az Origónak Csizmadia László, a Civil Összefogás Fórum és a Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány elnöke. Hozzátette: a szeretet, az összetartozás hozza az embereket a menetre. "Ilyen békés, szeretetteljes tömeget nem lehet sehol látni Európában. Ez egy magyar különlegesség, egy hungarikum. Közelednek a választások. Meg kell mutatni márciusban is az erőnket. A jelenlegi kormány éjt nappallá téve dolgozik a magyarokért. Ezt kell számba venni. Ezt a 12 évet kell hasonlítani a 2002-2010 közötti időszak kormányzásával, amikor szavazunk – mondta Csizmadia László, a CÖF-CÖKA elnöke az interjúban, amelyet az Origo készített vele.

Csizmadia László egyebek mellett beszélt arról is, miért képtelenség az a vád, hogy tömegesen buszoztatnák a Békemenet résztvevőit, de arról is, hogy mi a tétje az áprilisi választásoknak.

Miért tartják fontosnak, hogy március 15-én újra Békemenetet szervezzenek?

A szellemi honvédőink véleményét kérjük ki minden alkalommal, mielőtt megszervezzük a Békemenetet. Az októberi esemény előtt utoljára 2018-ban volt Békemenet - óriási tömeg vonult a Parlament elé. Azt követően nem rendeztük meg az eseményt egészen tavaly októberig. El kell mondanom, hogy volt egy mulasztásunk - ezt magamnak is nehezen bocsátom meg -, amikor a 2019-es önkormányzati választások előtt nem vonultunk. Akkor megoszlottak a vélemények, hogy szervezzük-e meg, vagy sem. Ma már tudjuk, hogy körülbelül 90 ezer szavazattal tudott nyerni az ellenzék Budapesten, és abban a néhány vidéki városban sem volt túl nagy a szavazatkülönbség a Fidesz és az ellenzék jelöltjei között. Ha akkor szervezünk egy Békemenetet, egészen biztosan ma Tarlós István ülne a főpolgármesteri székben. Az önkormányzati választás után pedig már a járvány miatt nem tudtunk vonulni, de tavaly október 23-ra végre sikerült megszervezni. Annak a Békemenetnek több üzenete volt. Egyrészt méltóan szerettünk volna megemlékezni az 1956-os forradalmárokról. Másrészt pedig az emberekben felgyülemlett gondolatokat, véleményeket is közvetíteni akartuk. Elsősorban azt üzentük Brüsszel bürokratáinak: ne feledkezzenek meg arról, hogy ahogyan 1956-ban, úgy a ma élő magyar emberek többsége is keresztény, konzervatív, nemzeti érzelmű. Ez rendkívül fontos üzenet volt. Mert a kettős mérce, a demokrácia és a jogállamiság megkérdőjelezése a brüsszeli bürokraták részéről kifejezetten politikai szándékú. Le akarják nyomni a torkunkon az Európai Egyesült Államok teóriáját - mint föderációs megoldást. De ez a terv egyáltalán nem erről szól, hanem egészen egyszerűen birodalmi elképzelések alapján próbálnak a nemzetállamok fölé kerekedni. Az októberi Békemenet üzenete az volt, hogy nem kérünk ebből. Mi is Európát szeretnénk építeni - egy jobb Európát -, amely az emberek sorsát, a népfelség elvét veszi figyelembe, és az európai országok - a nemzetek - fontos kérdéseit helyezi előtérbe. Meggyőződésem, hogy a fontos kérdésekről - mint például az illegális migránsok ügye - minden egyes európai államban az embereknek kellene dönteni. Akár nemzeti konzultáció keretében, akár népszavazással. Ne Brüsszelből mondják meg a választ, és ha azt bármelyik nemzet megkérdőjelezi, megbüntetik. Az októberi Békemenet belső üzenete pedig ugyanaz volt, ami a március 15-i eseménynek is lesz: közelednek a választások, meg kell mutatni az erőnket, hogy a töredezett ellenzék lássa: nem csak ők vannak a porondon. Októberben 340 ezer ember jött el. Nagyon sokan voltunk, és csodálatos esemény volt. Az emberek, akik ott voltak, azt mondták: láttatni kell, hogy tizenkét év kormányzása olyan eredményeket hozott - szemben az előtte lévő 2002-2010 közötti kormányzással -, hogy azt minden józan magyar embernek - pártállástól függetlenül - érzékelnie kell. Az ország fejlődik, az emberek biztonságban, jobban élnek, aki dolgozni akar, el tud helyezkedni, lényegében munkaerőhiány van - szemben a 2002-2010 közötti időszakkal, amikor a munkanélküliség óriási volt -, az ország szépül, folyamatosak a beruházások. A márciusi Békemenet üzenete is az, hogy ne jöjjön vissza az a lejáratott, recsegő politikai erő, ne kezdje újra ugyanazt, amit csinált 2010-ig. Nem is tudnának másként kormányozni. Folyamatosan hátráltatták Magyarország fejlődését, most pedig a hataloméhség vezeti őket. Egyáltalán nem veszik figyelembe, hogy a magyar nép többsége mit szeretne. Látjuk: egyfolytában feljelentik az országot az unióban, ami egészen sajátos még Európában is, hiszen az összes európai állam közül ezt csak a magyar ellenzék teszi. Ez pedig egy régi bolsevik, kommunista berögződés – a birodalom szolgájává akarják tenni Magyarországot. Ne kövessük el azt a hibát, amit elkövettünk az önkormányzati választásoknál. Látható, hogy a budapestiek többsége ma már nem választaná meg Karácsony Gergelyt, hiszen az ő győzelme - szintén párthovatartozástól függetlenül - óriási problémát jelent a fővárosiaknak. Egy hozzá nem értő ember vezeti Budapestet, hatalmas károkat okozva. Talán tanultak az emberek ebből, és az április 4-i választások eredménye ezt meg is mutatja majd.

Azt nyilatkozta, hogy szeretné, ha a márciusi Békemeneten kétszer annyian lennének, mint az októberin.

Remélem, nem túloztam. Egyszerű számításokat végeztünk. Ha Budapesten él egymillió hétszázezer ember, és csak a negyven százaléka jobboldali, konzervatív, keresztény, közülük pedig 200-250 ezer ember eljön a gyereke, az unokája jövőjéért, és kifejezi akaratát, akkor a vidéki résztvevőkkel együtt bizony akár kétszer annyian is lehetünk, mint októberben. Fontos, hogy lássa Európa és az ország, hogy a magyar nép összetart, hogy az út jó szándékkal van kikövezve, amin a jelenlegi kormány már tizenkét éve halad. De teljesíteni csak együtt lehet. Persze, kell egy jó vezető is. Orbán Viktor pedig egy különleges képességű, hatalmas rutinnal rendelkező vezető, aki úgy tudja Magyarország hajóját kormányozni, hogy azt a világon sokan irigylik. Nem véletlenül csatlakozott hozzánk az olasz és a spanyol szakszervezet, de a lengyelek is rendszeresen jönnek. Úgy érzem: mi lámpást hordozunk. Ha meg tudjuk mutatni a választások előtt, hogy még nagyobb az erőnk, és azok is eljönnek közénk, akik Budapesten vagy az ország más részein csalódtak az ellenzékben vagy még bizonytalanok, de inkább a jobboldali, konzervatív irányt támogatják, akkor nem lehet gond. De nem csak ez a cél. Azt is el kell mondani, hogy a rendszerváltás óta lényegében nem lehet ezzel az ellenzékkel együtt dolgozni. Sem vitákkal, sem a parlamenti munkával nem segítik az ország fejlődését. A mai ellenzék a régi, rendszerváltás előtti időszakot hozná vissza - csak most nem a szovjet birodalom helytartói lennének, hanem az európai birodalomé. Az ellenzék képviselői közül sokan a régi világ élvezői voltak, ezt tanulták, ezt tapasztalták, szélsőséges politikai nézeteket vallanak, és farkaséhséggel rohannak a hatalom felé. Őket le kéne léptetni a politika színteréről, mert óriási károkat okozhatnak. Helyette nyissunk utat új, versenyképes politikai pártoknak, amelyek konstruktívan tudnak dolgozni. Amelyek versenytársai lehetnek a regnáló, jól működő kormánynak.

A baloldal egyebek mellett éppen azt hangoztatja, hogy a miniszterelnök-jelöltjük nem a régi világból való.

Persze. Biztosan sokan ismerik a játékot, amelynek az a neve, hogy Amerikából jöttem. Tudja, komoly politikai ismeretekhez, a magyar szív és lélek - de általában az emberek - megismeréséhez nem elég, hogy valaki hazajön Amerikából, és megállás nélkül beszél - akár saját magának ellentmondva egyik napról a másikra. Ez teljesen abszurd és komolytalan. Egy magát konzervatívnak beállító ember, aki közben a gazdaság terén szuper liberális, aki a multinacionális cégek támogatója, viszont a szociális juttatásokat eltörölné, és aki úgy gondolja, hogy csak a globalizáció segíthet az országon, az téves úton jár. Ráadásul az előfordulhat, hogy ő nem a régi világból való, de a főnöke nagyon is onnan jött. Az ellenzék jelenlegi miniszterelnök-jelöltje fogságba került, lényegében Gyurcsány Ferenc marionettfigurája. Mindeközben Gyurcsány is rájött, hogy hibáztak. A miniszterelnök-jelöltjüknek ugyanis túl nagy lett az egója. Hibát hibára halmoz, hatalmi játszmákat űz. Alattomos trükkökkel próbálja az őt támogató hat párt közül egyiket-másikat gyengíteni, akár Gyurcsányt is kibillentheti - és ezt ő is tudja. Ami viszont félelmetes, hogy mindezek a játékok nem a nép érdekében zajlanak, hanem csak a saját érdekükben. Ezt látjuk hónapok óta. Sikerült Gyurcsányéknak egy olyan embert kiválasztaniuk, aki Gyurcsánynál is Gyurcsányabb.

Térjünk vissza a Békemenetre. Az októberi eseményen volt olyan emlékezetes pillanat, ami meghatotta?

Több is történt, természetesen. Amikor elindult a menet, és haladtunk át a hídon, felnéztem a Gellért-hegyre. Tele volt emberekkel és nemzeti lobogókkal. Nagyon nagy öröm volt ezt látni. Vagy amikor végignéztem a parton, és láttam, hogy még mindig jönnek az emberek - hatalmas tömeg volt. Egy ilyen közösségben lenni, érezni a védelmet, az erőt... valóban, az ember nem tudta leplezni a meghatódottságát. Valaki készített egy interjút egy úrral a Békemeneten, aki azt mondta, hogy azért jött el, mert ez a közösség örömet, biztonságot nyújt számára. A végén hozzátette: azért is vonul a Békemeneten, mert igenis, követjük Laci bácsit." Ez végtelenül megindító volt. Úgy éreztem, hogy az ember nem hiába dolgozik, nem hiábavaló a Békemenet szervezése. Nem hiába szereti, becsüli azt a közösséget, amely magába fogadta, és amely el is indul, ha hívjuk.

Pedig a baloldal minden Békemenet alkalmával azt mondja, hogy azért voltak ilyen sokan, mert buszoztatják az embereket. Lehetséges ennyi embert buszoztatni?

Budapestieket, vidékieket, határon túli magyarokat és külföldieket is hívunk. Mindenki jöhet repülővel, vonattal, busszal, biciklivel vagy gyalog - és jönnek is. Nem azért csatlakoznak hozzánk, mert buszoztatjuk őket, hanem azért, mert itt akarnak lenni. Senki nem látott még fegyveres kíséretet a buszok mellett. Ha nem akarnának jönni az emberek, nem is indulnának buszok vidékről. Ez teljesen egyértelmű. De nézzük a számokat. Tegyük fel, hogy ötszáz busz érkezik, és parkol Budapesten. De legyen inkább ezer - hogy még jobban lehessen érzékeltetni, hogy milyen abszurd a buszoztatás vádja. Ezer busz egyszerre Budapesten nagyon sok. El sem férnének az utcákon. Ez irreális, teljes képtelenség. Egy buszban ötven ember fér el. Ezer buszban érkezik ötvenezer ember. Az októberi Békemeneten 340 ezren voltunk. Ugye, mindenki érti, hogy mennyire rosszindulatú, alaptalan vádaskodás az, hogy buszoztatnánk a Békemenet résztvevőit. A szeretet, az összetartozás hozza az embereket. Ilyen békés, szeretetteljes tömeget nem lehet sehol látni Európában. Ez egy magyar különlegesség, egy hungarikum. A Békemenetre érkezőknek csillog a szemük, egymásra mosolyognak, hasonló gondolkodásúak, és azért jönnek, hogy a jövőjükért, a gyerekük és az unokájuk jövőjéért felemeljék a hangjukat. Azt gondolom, hogy a magyarok okosan át tudják gondolni, hogy melyik politikai pártban - irányban - bízhatnak. A magyar történelmi események megtanították az embereket, hogy kire adják a voksukat. Kivel működjenek együtt, hogy megóvják a hazát. Jól látják, hogy az ellenzék éppen az ellenkezőjét akarja: feladni a szuverenitást, birodalmi szolgává tenni az országot, lebontani a kerítést - vagy legalábbis nem őrizni azt -, és az unió kvótaelméletének megfelelve beengedni az illegális migránsokat.

Többször említette, hogy az idei választás tétje az eddigieknél is nagyobb. Ön szerint mi a tétje az áprilisi országgyűlési választásoknak?

Élet vagy halál. Éles megfogalmazásnak hangzik, de így van. Ha nem nyer a klasszikus jobboldal, amely nemzeti érzelmű kormányt alakíthat, akkor a nemzetünk elveszik. Higgye el, nem túlzok. Ha a mostani ellenzék kap több szavazatot, Brüsszel bármit megtehet az országunkkal. A jelenlegi ellenzék vezetői megélhetési politikusok, mindent meg is tesznek majd Brüsszel érdekében, a birodalom érdekében. Szolgává teszik a magyarokat - mint ahogyan a szovjet birodalom szolgáivá is tették -, és majd kapjuk a teli fehér asztalról a morzsákat. A magyar megélhetési politikusok pedig Brüsszel helytartójává válnak. Ha most nem mennek el szavazni a jobboldaliak, mert úgy gondolják, hogy minden jól halad az országban, ezért biztos nyer a Fidesz, ha nem állnak fel a fotelokból és nem dobják be az urnákba a szavazataikat, akkor eljöhet ez az idő.

Borítókép: MTI / Máthé Zoltán