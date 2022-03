Magyarországnak nincs működő kormánya, összeomlott a gazdaság, nem lesz uniós pénz, ha elmarad a kormányváltás, a befektetők nem bíznak a magyar gazdaságban, elmaradhatatlanok a megszorítások. A sort még lehetne folytatni, ezek azok a szólamok, amelyeket az Orbán Viktorral szemben álló politikai pártok képviselői fogalmaztak meg az elmúlt napokban. Mindezt tették és teszik akkor, amikor a szomszédos országban háború dúl, régen látott bizonytalanság lett úrrá a világban. Mindehhez társulnak azok a javaslatok, amelyek szerint magyar katonákat kellene küldeni Ukrajnába, át kellene engedni a fegyveres szállítmányokat az országon, és el kellene zárni az orosz gázcsapokat. Volt, aki a kormányellenes oldalon azzal érvelt, hogy közel a tavasz, most ez utóbbit meg lehetne lépni.

− Kiélezett a nemzetközi helyzet, ilyenkor végképp nincs helye a kapkodásnak és a zavart keltő felvetéseknek − mondta a Magyar Nemzetnek Boros Imre. A közgazdász szerint a magukat megtévesztően baloldalinak nevező pártok, amelyek valójában a globális pénzügyi hatalom kiszolgálói, egyszerűen túlteljesítik mindazt, amit külföldön elvárnak tőlük.

Attól tartanak, hogy a következő négy évben is ellenzékbe szorulnak. Idegesek, mert tizenkét éve nem az ő kezükben van a kasszakulcs. Emiatt most bődületes megfelelési kényszerben vannak. Eszeveszett módon nyilatkoznak, ezzel viszont csak ártanak az országnak

− hangsúlyozta Boros Imre.

Nehéz azzal is vádaskodni, hogy a befektetők nem bíznak Magyarországban. A Fitch Ratings nemzetközi hitelminősítő például nemrégiben változatlan stabil kilátással megerősítette Magyarország befektetési ajánlású osztályzatát. A szervezet szerint a magyar gazdaság növekedése tartós lesz, és a költségvetési konszolidáció eredményeként a következő években stabilizálódik az államadósság-ráta is.

Az az állítás is téves, hogy ha nem lesz kormányváltás, akkor nem jönnek Magyarországra uniós pénzek. Szakáli István Loránd, a Századvég vezető közgazdásza lapunknak nemrégiben elmondta, hogy még valóban nem indult be az új, 2021–2027-es uniós költségvetési ciklus forrásainak utalása, de ez nem is rendhagyó, ennek a gyakorlat szerint még nincs itt az ideje.

Márki-Zay Péter miniszterelnök-jelölt és a szövetségesei az Orbán-kormányra próbálják hárítani a teljes felelősséget a forint árfolyamának gyengülése miatt is. – Ebben a helyzetben természetes, hogy romlanak a nemzeti valuták árfolyamai. Háborús helyzet van Európában, ezt azért ne felejtsük el! − emelte ki Boros Imre.

− Az euró is romlik a dollárral szemben, ezt sem érdemes letagadni. Amikor háború van, főként Európában, akkor a dollár erősödik, teljesen mindegy, hogy euróval vagy mással fizetünk az adott országban. Ez a piac reakciója erre a helyzetre − magyarázta a szakértő.

Boros Imre szerint megtévesztő az az ígéret, hogy egy kormányváltás esetén azonnal érdemes lenne bevezetni az eurót. − Ezt még Róna Péter, Márki-Zay Péterék államfőjelöltje sem javasolja. Ilyet nem lehet ígérni, mert józan ésszel nem lehet ezt végigvinni. Aki ezt mondja, az arról adott ki pecsétes bizonyítványt, hogy ehhez nem ért semmit. Akkor lehet az euró bevezetéséről beszélni, ha a gazdaság fejlettsége elér egy bizonyos szintet. Ilyen az egy főre jutó nemzeti jövedelem aránya. Ha ezt nem vesszük figyelembe, akkor vesztesek leszünk, ahogy azok lettek Európa déli országai is − tette hozzá Boros Imre.

Borítókép: Boros Imre (Fotó: Kurucz Árpád)