Orbán Viktor újabb győzelme nem csupán Magyarországnak, de egész Európának győzelem – értékelte a magyar választási eredményeket a Fox Newson Eva Vlaardingerbroek, az amerikai konzervatív csatorna hollandiai kommentátora – írja a Magyar Nemzet.

Európa-szerte teljesen kiborult a baloldal Orbán Viktor elsöprő győzelmétől

– mutatott rá Tucker Carlson műsorában.

Rámutatott arra is, hogy ez pedig jelzi a baloldal antidemokratikus fenyegetését, ők ugyanis valójában csak akkor akarnak demokráciát, ha az az ő globalista céljaikat szolgálja.

Emlékeztetett rá, hogy az a baloldali rendszer, közte az uniós bürokráciával mindent megtett, hogy lejárassa a magyar miniszterelnököt: hívták rasszistának, amiért nem akar migránsokat, hívták bigottnak, amiért meg akarta védeni a gyerekeket az LMBT-propagandától, most, legutóbb pedig Putyin-pártinak.

Mindezt azért, mert gyűlölik benne, hogy kiáll a magyarokért

– folytatta az értékelést. Figyelmeztetett arra is, hogy a vereség ellenére a baloldal nem fog leállni, már most is hallani olyan hangokat, hogy a választásokat elcsalták.

Rettegnek attól, hogy példát mutat a nyugati világnak is

– magyarázták a műsorban.

Tucker Carlsonnak, a Fox News sztárműsorvezetőjének egyébként nem kell bemutatni a magyar helyzetet, tavaly Magyarország Soros ellen: harc a civilizációért címmel filmet forgatott hazánkban. Akkor interjút is készített Orbán Viktorral, amit több millióan tekintettek meg az interneten.

Borítókép: Tucker Carlson, a Fox News amerikai konzervatív televízió műsorvezetője, közéleti kommentátor előadást tart Esztergomban a Mathias Corvinus Collegium Feszten (MCC Feszt), a Széchenyi téren, 2021. augusztus 7-én. Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt