A Magyar Nemzetnek nyilatkozó zuglóiak közül viszont senki sem adott volna pénzt a munkát bojkottáló képviselőnek.

Az is hülye, aki pénzt ad neki!

– kiáltotta mérgesen Hadházy Ákosnak már pusztán a neve hallatán egy addig barátnőjével békésen sétáló XIV. kerületi hölgy az Amerikai út zöldellő fái között. Tette ezt arra a kérdésünkre válaszolva, hogy mit szól ahhoz: Zugló független – ám eredetileg a Momentum színeiben, a baloldali szivárványkoalíció jelöltjeként mandátumot szerző – országgyűlési képviselője nem vette fel mandátumát, így a városrész lakói képviselet nélkül maradtak. Egy nyugdíjas zuglói úr azt felelte: ez nagy baj, mert ha megválasztották, akkor tennie kell a dolgát. Egy középkorú férfi a zuglói lakosokat tette felelőssé Hadházy miatt, mert ő is hülyének tartja azokat, akik megválasztották a sok pártot megjárt ellenzéki képviselőt. Egy szűkszavú férfi a Bosnyák utca környékéről szintén helytelenítette a képviselő Zuglót hanyagoló magatartását. Az Ibrány utca sarkán, az ügyészség épületénél megkérdezett kutyasétáltató fiatalember pedig egyenesen felszólította Hadházyt: szégyellje magát, mert felháborító, amit csinál. Hozzátette: Zuglóban egyébként is minden rossz, a parkolástól kezdve az eddig is sikertelen képviselői és önkormányzati tevékenységig. Akadt azért megértőbb kerületi lakos: egy hölgy, aki állítása szerint a 90-es években az egyik baloldali napilap munkatársa volt. Ő szimpatizált az ellenzéki képviselővel, ám megjegyezte: anyagi támogatást nem adna neki.

Ahogy a zuglói lakosok közül senki más sem tenne ilyet. Amikor arról kérdeztünk többtucatnyi helyi lakost, támogatnák-e a független-baloldali országgyűlési képviselő adománygyűjtő akcióját, még a vele rokonszenvezők között sem volt olyan, aki igennel válaszolt. Egy kisgyerekével sétáló anya a Laky Adolf utca környékén azt mondta: „Hadházy foglalkozása állatorvos. Ebben a szakmában biztosan jól keres, miért adakozzak neki?” Igaz, szerinte Kövér László nem korlátozhatná Hadházy tevékenységét. Arra a közbevetésre, miszerint a házelnök a hatályos törvényeknek megfelelően járt el, és éppen a baloldali politikus az, aki nem volt hajlandó letenni az esküt és így a munkát felvenni, már nem tudott mit mondani. Egy neve elhallgatását kérő nyugdíjas hölgy a Bosnyák tér környékén eleinte örült, hogy az ő véleményére is kíváncsiak voltunk, majd amikor megtudta, kiről van szó, húzós kocsiját fogva mérgesen távozott és nyomdafestéket nem tűrő szavakkal illette a képviselőt. A Korong utcai kertben olvasgató háromgyerekes családapa félmosollyal az arcán, határozott nemmel felelt arra, hogy adna-e pénzt Hadházynak, de bővebben nem kívánt beszélni róla, majd gyorsan házának ajtaja felé vette az irányt. Más állásponton volt viszont az a postáról kijövő férfi, aki azt mondta, hogy nincs pénze, bár ha lenne, akkor adna. Sokatmondó azonban, hogy utána visszakérdezett, ki is az a Hadházy Ákos és mivel foglalkozik, mert nem ismeri. Csak egy halk nemet eresztett az éterbe egy szivárványos zászlót mintázó táskával közlekedő lány, majd lesütött szemmel tovább ment. A képviselővel amúgy rokonszenvező fiatal pár már határozottabb nemmel felelt, bár a fiú nem örült, amikor megtudta, melyik laptól vagyunk. Összességében kijelenthetjük:

a megkérdezett zuglóiak többsége meg van rökönyödve a magát függetlennek nevező baloldali képviselő magatartásán, és még szimpatizánsai sem tartják érdemesnek a sok pártot megjárt képviselő anyagi finanszírozását.

Ugyanilyen eredménnyel zárult egyébként a Hír TV hasonló célú összeállítása is.

Úgy tűnik, mégis sikeresnek mondható a koldulási akciója, mert Facebook-oldalán bejelentette: összegyűlt a célként kitűzött pénz. Szerinte ezzel az emberek visszaüzentek a Fidesznek, mondván: a kormánypárt hatalma is véges és lehet mit tenni ellenük. Meghatónak nevezte ezt a sikernek vélt adománygyűjtést, és szerinte sokan megértették, hogy azért fontos anyagi szempontból is az emberekre támaszkodni, mert a kormány így nem tud a „pénzcsappal zsarolni”. Hozzátette: Kövér László teljesen törvénytelenül gátolta meg eskütételét, ugyanakkor azt nem fejtette ki, mivel sértett jogszabályt szerinte a házelnök. Arról sem közölt részleteket, kiktől, hány személytől vagy szervezettől és milyen összegekben kapott pénzt. Az adományt viszont mintha máris kevesellné, mivel megjegyezte: a frissen érkezett pénz csupán nyár végéig elegendő.

Borítókép: Hadházy Ákosa Képviselői Irodaház előtt 2018. március 20-án