A határvadászok szeptemberi szolgálatkezdésével biztonságosabb lesz a magyar államhatár őrzése

– mondta az országos rendőrfőkapitány rendészeti helyettese csütörtökön Budapesten, miután újabb 14 nehézterepjárót adott át azon megyei rendőr-főkapitányságoknak, ahol a határvadász századok szolgálnak majd.

Kuczik János Zoltán különösen fontosnak nevezte a gépkocsik beszerzését és minél előbbi használatát, miután az illegális migrációval kapcsolatos rendőri intézkedések száma meghaladta a 150 ezret, és a nyár végére már elfogtak annyi embercsempészt, amennyit tavaly egész évben. A határőrizeti feladatot ellátó állomány bővítése is folyamatban van, a határvadász századokba beosztott határvadászok képzése már zajlik – tette hozzá.

László Richárd, a Toyota országigazgatója, Tóth Judit, a BM európai uniós fejlesztések koordinációjáért felelős helyettes államtitkára és Kuczik János Zoltán rendőr vezérőrnagy, az országos rendőrfőkapitány rendészeti helyettese (b-j) az újabb 14 nehézterepjáró ünnepélyes átadásán a Rendőrségi Igazgatási Központ épülete előtt Budapesten, a Teve utcánál 2022. augusztus 25-én

Fotós: Lakatos Péter / Forrás: MTI

Az átkelőhelyek, valamint a zöldhatár őrizete Magyarország egyik elsődleges gazdasági és biztonsági érdekei közé tartozik – fogalmazott a vezérőrnagy, majd hozzátette: Magyarország schengeni külső határainak illegális átlépése nemcsak Magyarország, hanem az egész Európai Unió társadalmára, gazdaságára és biztonságára jelent potenciális veszélyt.

A zöldhatár őrizetére már sok korszerű rendszer áll rendelkezésünkre, mint például a biztonsági határzár, mobil- és stabil hőkamerák, drónok, de ezek önmagukban nem elégségesek – folytatta Kuczik János Zoltán. Rámutatott: a határszakaszok hatékony ellenőrzéséhez az ott elkövetett jogellenes cselekmények megelőzéséhez, felszámolásához szükséges a rendőri jelenlét. A járőröknek pedig a lehető legrövidebb idő alatt a helyszínre kell érkezniük.

Felidézte: a migrációs útvonalak a domborzati és felszíni viszonyok miatt nehezen megközelíthetők, ezért már korábban felmerült, hogy a rendőrség nem rendelkezik elég, a feladatra alkalmas nehézterepjáróval. A 2020-ban az Európai Unió belső biztonsági alapjából beszerzett 52 járművet a végrehajtó állomány rendkívül pozitívan fogadta – mondta Kuczik János Zoltán, aki szerint a visszajelzések alapján a terepjárók teljes mértékben kielégítik a határrendészeti szakmai igényeket.

Tóth Judit, a BM európai uniós fejlesztések koordinációjáért felelős helyettes államtitkára arról beszélt, hogy hosszú évek óta dolgoznak együtt a rendőrséggel az uniós források felhasználásában, hogy minél hatékonyabban járulhassanak hozzá a szervezet fejlesztéséhez. A közös munka mérföldkövének nevezte a járművek átadását. Hozzátette: ezek a járművek megfelelnek a korszerű határrendészeti szakmai igényeknek, és nagyon hasznosak a mindennapi határőrizeti feladatok ellátásában. Az első körben beszerzett járműveket az állomány sikerrel és örömmel alkalmazza – fogalmazott a helyettes államtitkár, aki reményét fejezte ki, hogy a 2021-2027-es költségvetési időszakban is folytatni tudják a megkezdett munkát, tovább tudják fejleszteni a határellenőrzést támogató járműparkot.

Az indítókulcsok az újabb 14 nehézterepjáró ünnepélyes átadásán a Rendőrségi Igazgatási Központ épülete előtt Budapesten, a Teve utcánál 2022. augusztus 25-én

Fotós: Lakatos Péter / Forrás: MTI

A Toyota Central Europe képviseletében László Richárd országigazgató arról beszélt, hogy a Toyota Land Cruiser a világ egyik legnagyobb múltú nehézterepjárója, több mint 10 millió darab készült belőle, és 1951 óta gyártják. Ez a típus a legextrémebb körülmények között is helyt áll az afrikai sivatagoktól a sarkvidékeken át az esőerdőkig – folytatta, reményét fejezve ki, hogy a rendőrség is évtizedekig fogja tudni használni a most átadott járműveket.