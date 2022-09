Három budapesti választókerületben tartottak időközi önkormányzati választást vasárnap, kettőt Újbudán, egyet Zuglóban. A baloldali terepnek számító fővárosban három önkormányzati helyből kettőt elvitt a Fidesz–KDNP.

Zugló igazi baloldali fellegvárnak számít jó pár éve, itt győzött a kormánypártok jelöltje Forrás: Facebook

A kormánypártoknak az egyik legjelentősebb győzelme Zugló, hiszen igazi baloldali fellegvárnak számít évek óta.A körzetben a kormánypártok jelöltje, Juhász-Pintér Pál győzött a párbeszédes Kökény Dalmával szemben. A legutóbbi önkormányzati választáson az összes körzetben a hatpáti szövetség jelöltje nyert, és a szocialista Horváth Csabát választották meg polgármesternek. Az elmúlt időszakban azonban számos konfliktus alakult ki a testületben.

A DK átcsábított két MSZP-s képviselőt, legutóbb pedig a kerületi vagyonkezelő cég új vezetőjének kinevezése miatt kapott össze a DK Horváth Csabával.

A polgármester és az MSZP nem is állt be a baloldali közös jelölt mögé az időközi választáson. A mostani voksolást azért kellett megtartani, mert a Párbeszéd nemrég megválasztott társelnöke, Szabó Rebeka áprilisban országgyűlési képviselő lett, és összeférhetetlenség miatt le kellett mondania az önkormányzati tisztségről. Szabó Rebeka egyébként Karácsony Gergely mandátumát kapta meg. A pártok akkori megállapodása szerint a Párbeszéd indíthatott a helyére jelöltet, habár arról is lehetett hallani a háttérben, hogy a DK igényt tartana a mandátumra. Végül Gyurcsányék is beálltak Kökény Dalma mögé.