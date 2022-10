Az, hogy a baloldali Biden-adminisztráció diplomatája egy kedélyes beszélgetésnek álcázott rapportra rendel be magyar bírákat, ráadásul egy olyan testület tagjait, mely a magyar bíróságok igazgatásának felügyeletét látja el, komoly szuverenitás-problémákat vet fel – mondta a Magyar Nemzet megkeresésére Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ főigazgatója azzal kapcsolatban, hogy David Pressman amerikai nagykövet pénteken rapportra rendelt be két magyar bírót, Matusik Tamást és Vasvári Csabát, akik az Országos Bírósági Tanács (OBT) tagjai is. Az esetről elsőként beszámoló Tűzfalcsoport azt közölte: információik szerint az ügy bírósági körökben megütközést keltett, forrásaik durva beavatkozásként értékelték a magyar igazságszolgáltatásba.

Szánthó Miklós rámutatott: az OBT egyes tagjainak működését régebb óta kifejezetten politikai felhangok kísérik. Ismeretes, pár éve a testület a közigazgatási bíróságok terve miatt az Európai Igazságügyi Tanácsok Hálózatánál "feljelentette" a kormányt, továbbá Vasvári Csaba volt az a bíró, aki a 2006. évi őszi budapesti zavargások – különösen az MTV-székház ostroma – után több száz ártatlant helyezett önkényesen előzetes letartóztatásba, kizárólag rendőri állítások alapján.

Szánthó Miklós hangsúlyozta, a bírák külföldi erők általi „edukálása”, „érzékenyítése” veszélyezteti a magyar közjogi szervek integritását. Mivel – mint kiemelte – a magyar bírák az Alaptörvényre tesznek esküt – ideértve az ország alkotmányos önazonosságának védelmét, semminemű politikai tevékenységet nem folytathatnak, működésük során mindenkor függetlennek és pártatlannak kell lenniük, etikai kódexük szerint még a látszatát is kerülniük kell annak, hogy bárkinek kedveznének.

Szánthó Miklós kitért arra is, hogy a találkozón részt vevő bíráknak tisztában kellett lenniük azzal, hogy David Pressman egy külföldi államot és kormányt és annak érdekeit képviseli, valamint a budapesti amerikai nagykövetség elmúlt időszakban tett, politikai marketing területére tartozó tevékenységével is. Nemrég ugyanis a magyar jobboldali sajtót támadták minősíthetetlen fake news-okkal az ukrajnai háború kapcsán, továbbá a nyílt társadalom hálózatához tartozó „civilekkel egyeztettek”. Ezeket az akciókat – idézte fel – még a Wall Street Journal is „bohóckodásnak” minősítette a napokban, többek között a nagykövetség genderpropagandáját is.

Szokatlannak minősíthető a bírói testület két tagjának tárgyalása egy másik állam nagykövetével (Fotó: David Pressmann Twitter-oldala)

Az Alapjogokért Központ főigazgatója leszögezte: a bíráknak a feladata a jogalkalmazás, az OBT-nek az igazgatás felügyelete, nem pedig a politikai tanácsadás. Emiatt, mutatott rá Szánthó Miklós,

az OBT szóban forgó két tagjának erkölcsi és morális alapon – függetlenül a vonatkozó összeférhetetlenségi, alkalmatlansági vagy fegyelmi eljárásoktól – meg kellene fontolniuk a tisztségükről való lemondást, de minimum a nyilvános bocsánatkérést.

Rendkívül veszélyes példa lehet, ha megszokottá válik, hogy magyar bírák rendszeres ideológiai coachingokra kezdenek járni külföldi államérdekek képviselőihez – szögezte le Szánthó Miklós.

A teljes cikket itt olvashatja el