2018-ban visszakereshető módon is nagy erőforrásokat vetett be Magyarországon a Soros-hálózat a kormányváltás érdekében. Ennek egyik eszköze a kormánnyal szembeni médiatámadások fokozása volt. A magyar kormányt gyakran támadó Direkt36 kétszer is kapott pénzt az OSF-től, összesen 95 ezer dollárt, tehát több tízmillió forintot. Az OSF honlapja szerint ebből jutott a Direkt36 középtávú fenntarthatóságának biztosítására a támogató bázis megerősítése révén.

Mivel a Direkt36 oldalán most is szerepel a Soros-féle alapítvány neve, vélhetően jelenleg is támogatják tevékenységüket.

A portál munkatársai közül - a dollármédia többi szervezetéhez hasonló módon – többen felbukkantak a Soros-hálózat más szereplőinél is. Így például Szőke Dániel korábban a Soros-blogként működő 444-nél dolgozott. Nádori Péter, a tanácsadó testület tagja, már a kilencvenes évek első felében az akkoriban az amerikai milliárdos alapítványa által támogatott Magyar Narancs megbízott főszerkesztője és szerkesztője volt. Ellen Hume, a tanácsadó testület egy másik tagja pedig nemrég a Soros-egyetemen tevékenykedett. Mindemellett Orbán Sándor – szintén a Direkt36 egyik tanácsadója – 1996 és 2005 között az úgynevezett „Független Médiaközpont” igazgatója volt. Az intézmény 1995 óta vezetett szponzorlistáján a Soros Alapítvány mellett egyebek közt a German Marshall Fund is szerepel, amelyet a milliárdos spekuláns is pénzel, valamint az Egyesült Államok Nagykövetsége is feltűnik rajta.