A cégek döntő többsége tehát utólag is helyesnek tartotta Magyarország melletti döntését: a német cégek tudják, hogy idehaza kedvező feltételekkel, jól képzett és szorgalmas munkaerő mellett vállalkozhatnak. Ez valószínűleg mindezek mellett annak is köszönhető, hogy a német vállalatok az egyedi kormánydöntésekkel kiosztott állami munkahelyteremtési, gazdaságfejlesztési támogatások legnagyobb kedvezményezettjei, hiszen az elmúlt években több német cég is kapott ilyen támogatást, és ez nem volt ez másként 2023 első két hónapjában sem. Így nézne ki a brüsszeliek szerint a külföldi vállalatok „gazdasági meggyengítése és kivéreztetése”?!

Az Alapjogokért Központ szerint a valóság az, hogy az egész meghallgatás egy rágalmon alapul. Ezt bizonyítja az is, hogy a TI ügyvezető igazgatója maga is kifejtette, hogy a beruházási ráta magas, a külföldi közvetlentőke-befektetések továbbra is beáramlanak az országba és a támogatások is jelentősek. Kimondta, hogy Magyarországon sokan akarnak befektetni, amely szerinte azzal magyarázható, hogy a korrupciót a cégek már „beárazzák“ Magyarországon és túláraznak a közbeszerzéseknél. Kissé gyengének tűnik ez az érvelés, hiszen mégsem sikerült teljes mértékben elferdíteni a tényeket.

Következő lépésként a korrupciós veszélyek felmérésére május 15-17. között Magyarországra látogat a Költségvetési Ellenőrzési Bizottság küldöttsége, amelynek munkáját a DK-s Rónai Sándor és a korrupciós botrányba keveredett momentumos Cseh Katalin fogja segíteni. Ezzel folytatják a Gyurcsány által egy rádióinterjúban is elismert tevékenységüket, miszerint a magyar dollárbaloldal összes európai parlamenti képviselője azon dolgozik, hogy Magyarország ne kaphassa meg az országnak járó uniós pénzeket.

Akinek van szeme, az láthatja, mi a cél: olyan újabb rágalmak legyártása, amelyekre majd később az uniós bürokraták hivatkozhatnak a hazánkat értékelő jelentésekben és az ország-specifikus ajánlásokban. Így ismételten lesz mire alapozniuk - álljanak is bármilyen gyenge lábakon is ezek az érvek -, a Magyarországnak járó uniós források visszatartását - magyarázta cikkében a központ.

Hangsúlyozták, a Soros-szervezetek, a társutas, dollárokkal kitömött és lefizetett baloldaliak, az uniós bürokraták mostani súlyos határátlépése mellett nem mehetünk el szó nélkül: eddig jogi köntösbe bújtatott politikai támadásoknak tették ki hazánkat, ahogyan azt Gyurcsány Ferenc is elismerte, és ezzel elérték, hogy Magyarország ne kapja meg a neki járó pénzeket. De most kirívóan súlyos határátlépés történt Brüsszelben: most már nem csak az uniós pénzektől akarják megfosztani hazánkat, hanem a nemzetközi üzleti szféra kedvét is el akarják venni egy hazug rágalomhadjárattal attól, hogy Magyarország jövőjébe fektessen, és Magyarországon vállalkozon.