Nemcsak az eszközök beszerzéséről esett szó, hanem magyarországi gyártási lehetőségekről is – részletezte a tárca, jelezve, a haderő erősítése mellett rendkívül fontos az önálló, erős védelmi ipar építése is, amely a magyar haderő ellátási láncának biztosítása mellett a magyar gazdaságot is erősítheti.