A brüsszeli korrupciós botrány egyik főszereplőjének az EP-be való visszatérése már a múlt hónapban felmerült, a hatóságoktól meg is kapta az engedélyt, azonban a strasbourgi ülésteremben akkor nem jelent meg. Igaz, szeretetteljes fogadtatásra nem számíthatott: pártjából, a görög szocialista Pánhellén Szocialista Mozgalomból (Paszok), és EP-képviselőcsoportjából, a Szocialisták és Demokraták Progresszív Szövetségéből is kirúgták. Kaili most olyan EP-képviselőkkel működik együtt, akik egyetlen uniós képviselőcsoporthoz sem tartoznak.

Ironikus módon Kaili visszatérése az Európai Parlamentbe szinte egybeesik az EU újonnan felállítandó etikai testületéről, valamint a brüsszeli korrupciós botrány nyomán szükségessé vált reformokról szóló voksolással – tehát a történtek egyik főszereplője ezekben a kérdésekben is szavazhat, írja a Politico hírportál.

Ráadásul nem ő az egyetlen a vádlottak közül: Marc Tarabella már korábban visszatért, többek között Magyarország ellen szavazott az uniós soros elnökség kérdésében, tegnap pedig egy Lengyelországot elítélő határozattal kapcsolatban nyomta meg az „igen” gombot – az utóbbi esetben Kailival együtt.