Több mint két héten keresztül lehet leadni a gyűjtőpontokon a pluszban vásárolt iskolaszert, amelyet a NOE azokhoz a többgyermekes családokhoz juttat el, amelyeknek nagyobb gondot jelent az iskolakezdés - írták.

Az immár hagyományos Auchan jótékonysági akcióban minden áruház részt vesz, mindenütt várják a felajánlott tanszereket - tették hozzá.

Idén hatodik alkalommal rendez tanszergyűjtést az Auchan a nagycsaládosoknak. Tavaly 9600 csomagot tudtak eljuttatni a NOE segítségével azokhoz a szülőkhöz, akiknek komoly anyagi gondot okozott volna az iskolai felszerelés beszerzése.

Az Auchan vásárlóinak, szociális érzékenységüknek köszönhetően 2750 nagycsaládban úgy kezdhették meg a gyerekek a tavalyi tanévet, hogy nem kellett hátrányból indulniuk azért, mert hiányzott valamilyen tanszerük.

Most is arra kéri az áruházlánc a vásárlóit, hogy amennyiben tehetik, vegyenek egy-két iskolaszerrel többet, és azt a kijáratnál adják le a gyűjtőpontokon. Ugyan az Auchan egyedülállóan gazdag tanszerkínálatának zöme nem drágább, mint tavaly, sőt 400 termék még olcsóbb is lett, a tanévkezdés így is megterheli a családi kasszát, főleg ott, ahol több iskoláskorú gyermek van.