– Ha a pozsonyi parlamentben van magyar párt, akkor általában jobb a magyar–szlovák viszony is. Ez Romániában is igaz: ha a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) a parlamentben vagy kormányon van, akkor általában jobb a magyar–román viszony – mutatott rá a Magyar Nemzetnek Kiszelly Zoltán politológus, a Századvég politikai elemzési igazgatója, miért fontos hazánk számára is, hogy a Szövetség nevű magyar felvidéki párt bejusson a szombaton esedékes parlamenti választás során a szlovák parlamentbe.