Szijjártó Péter tudatta, hogy szorosabbra vonják az együttműködést a közlekedési infrastruktúra fejlesztése terén is azzal, hogy a legnagyobb magyar és török vasútépítő vállalat, a V-Híd Építő Zrt. és a Gülermak is szövetségre lép.

„Ezáltal létrejön egy olyan képesség, amely lehetővé teszi, hogy a nagy, Európát és Ázsiát is összekötő fejlesztésekben, beruházásokban magyar, illetve török részvétel is megvalósuljon, ezzel a magyar vasútépítési ipar is újabb dimenziót lép” – mondta.

Kitért arra is, hogy együttműködési megállapodást kötött a Magyar Nemzeti Levéltár és a török elnöki hivatal levéltárának igazgatósága, a Médiaszolgáltatás- Támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) és a TRT török állami médiaszolgáltató, valamint az Eötvös Loránd Tudományegyetem és a Yunus Emre Intézet is.

„Magyarország és Törökország két olyan ország, két olyan nemzet, amelyek nem hagyják lebeszélni magukat arról, hogy történelmi örökségeikre büszkék legyenek” – jelentette ki.

„Ha büszkék vagyunk a történelmi örökségünkre, márpedig ennek vannak közös fejezetei a múltból, akkor ennek kutatása, feldolgozása, bemutatása és megértése is közös feladat és közös érdek, ezért a mai napon egyetemek, levéltárak és állami médiumok közötti együttműködési megállapodások aláírására is sor került” – tette hozzá.