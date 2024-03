Magyarországon is érezhető volt a montenegrói földrengés A magas épületek felső emeletein Magyarországon is érezhető volt a csütörtök hajnali montenegrói földrengés – közölte a HUN-REN FI Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatórium kora reggel az MTI-vel. Győri Erzsébet szeizmológus ismertetése szerint csütörtök hajnalban, helyi idő szerint 04.06 órakor 5,4-es magnitúdójú földrengés keletkezett Montenegróban, a bosznia-hercegovinai határ közelében. Magyarországon a földrengést a magas épületek felső emeletein is érezték, az obszervatóriumba Pécsről és Budapestről érkezett bejelentés – írta a szeizmológus.