Babiš: nem tudunk milliós vagy százmilliós tömegeket befogadni

A cseh miniszterelnök szerint egy erős államokból álló Európára van szükségünk.

Egy korábbi nyilatkozatában Andrej Babiš úgy fogalmazott: Nyugat-Európa elfogult Európa keleti felével szemben. Kijelentését a cseh miniszterelnök a V4 Hírügynökségnek adott interjúban úgy magyarázta, hogy szerinte az EP választások közeledtével felerősödött azoknak az érdekcsoportoknak a hangja, akik szeretnék újra egymással szembe fordítani Európát, illetve a V4 országokat.

„A V4 csoport országai közt nagyon jó az együttműködés, azonos az álláspontjuk a migráció, a költségvetés a közös piac kérdésében és a gazdaságaik is kifejezetten jól működnek” – mutatott rá, ugyanakkor rávilágított arra is, hogy sokszor a hazai sajtó szolgáltat „muníciót” a politikai ellenfeleknek. „Gyakran megesik az is, hogy a hazai sajtó folyamatosan hazugságokkal támad, és ezt a nyugat-európai média összehangoltnak tűnő időzítéssel egyszer csak átveszi és közli anélkül, hogy az állítások igazságtartalmát ellenőrizné.”

Babiš szerint noha vannak bizakodásra okot adó kivételek, jól azonosítható egy olyan tendencia, hogy egyre durvábban támadják a V4-ek kormányait, kormányfőit. „Magyarországon Orbán Viktor miniszterelnököt, Lengyelországban Kaczinsky-t és a kormányzó PiS pártot, Szlovákiában egy újságíró meggyilkolása miatt került össztűz alá a kormány és a kormányfő, engem pedig összeférhetetlenség miatt támadnak.

Nekem viszont meggyőződésem, hogy az említett országokban demokratikus rendszer és szabad választások vannak, és a választók Kelet-Európában sem buták

– különbséget tudnak tenni igazság és hazugság, információ és dezinformáció közt. Ha úgy éreznék, a politikusok miatt újra veszélybe kerül a demokrácia és a szabadság, az ilyen politikusokat nem engednék hatalomhoz jutni” – magyarázta.

Azon újságírói felvetésre, mely szerint a kormányalakítás nehézkes időszakát követően most bizalmatlansági indítvánnyal próbálják elmozdítani, Babiš úgy fogalmazott: „Sokkal nyugalmasabb, jobb életem lehetett volna, egyáltalán semmi nem kényszerített arra, hogy politikai ambícióim legyenek. Azért döntöttem így, hogy javítsak a közállapotokon, mert úgy gondolom, hogy Csehország többet érdemel.

Meggyőződésem, hogy az országot másfajta vezetőknek kell irányítania, nem olyanoknak, akik számára a politika a megélhetést jelenti”

– jelentette ki.

A májusi választások közeledtével egyre több szó esik az Európai Egyesült Államok víziójáról. Arra a kérdésre, hogy ezzel kapcsolatban a csehek milyen álláspontra helyezkednek, a miniszterelnök elmondta: a közös Európa egy „hasznos projekt, de a szorosabb integrációt hangoztatni értelmetlen.” „Nekünk egy erős államokból álló Európára van szükségünk, amelyek együttműködnek és amelyek világos, közös stratégiával rendelkeznek például a biztonságpolitika területén.

Ugyanígy közös stratégiára van szükség a migráció kérdésében is, hiszen elfogadhatatlan, hogy embercsempész bandák döntsék el, ki jön ide – olyan bandák, amelyek az Europol jelentés szerint 2016-ban 6 milliárd eurót kerestek ezen.

Csehországban a legalacsonyabb a munkanélküliség az egész Európai Unióban. Mindenki, aki hozzánk érkezik, munkavállalási engedéllyel rendelkezik. Kommunikálnunk kell a bevándorlás problémájáról, meg kell értenünk egymás álláspontját, de az integráció további mélyítése, amiről egyes politikusok beszélnek, elfogadhatatlan” – mondta. Babiš azon véleményének is hangot adott, hogy „az Európai Bizottságnak alapjaiban kell megváltoznia, politikamentessé kell válnia, hiszen az valójában a tagállamok számára egy háttérhivatal, ahol hivatalnokok dolgoznak. Most azonban politikusokat delegálunk oda, ami véleményem szerint hiba, mert ott menedzserekre lenne szükség. Közelednek a választások, és ez egyben válaszút lesz Európa számára” – hangoztatta. Mint kifejtette: Európának együtt kell erősnek lennie, hiszen rengeteg kihívással szembesül. „Például kereskedelmi háború az Egyesült Államok és Kína közt, miközben a külpolitikánk teljesen fogatlan, és nem is egységes ezért elvesztettük a befolyásunkat Szíriában, a Közel-Keleten, gyengül a pozíciónk Észak-Afrikában. Igazi vezetőre lenne szükségünk, valakire, akit tiszteletben tartana minden tagállam, és aki nem a saját országát képviselné, akivel mindannyian azonosulni tudunk, aki mögött fel tudunk sorakozni”.

Babiš kifejtette nézeteit a bevándorlás kezelésével kapcsolatban is. „A migráció megoldása egyszerű, hiszen megoldják Ausztráliában is, az Egyesült Államokban is, sőt annak idején a mi elődeink is tömegesen vándoroltak az Egyesült Államokba – nekünk egyszerűen ugyanazokat a bevált recepteket kell alkalmaznunk. Ma vagy hatmillió menekült van Törökország területén. Mi Törökországnak hatmilliárd eurót fizettünk, mert nem tudtuk kezelni a migrációt” – mutatott rá. A miniszterelnök felhívta rá a figyelmet, hogy Törökországban, Libanonban, Jordániában hatmillió ember van, akik vissza akarnak térni Szíriába: őket kellene visszajuttatni oda – az EU országai viszont elvesztették ott a befolyásukat. „Nekünk egy Marshall-tervet kell biztosítanunk Szíria számára, és elérni, hogy visszatérhessenek. És ott van még Afrika, ahonnét gazdasági okokból vándorolnak el, ezek az emberek ötezer dollárt fizetnek a reményért, az embercsempészek ígéreteiért.

Ott az egyes országok számára gazdasági segítséget kell nyújtanunk, hogy ott helyben segítsünk, és ezek az emberek otthon maradjanak.

Hiszen Európa nem tudja megváltani az egész világot, nem tudunk milliós vagy százmilliós tömegeket befogadni” – jelentette ki.

Visszatérve a májusi EP-választások jelentőségére, illetve a közösség előtt álló kihívásokra Babiš elmondta: „A legfontosabb, hogy az európai parlamenti választások után legyen egy világos stratégiánk, például a schengeni határokkal kapcsolatban. Döntsük el, hogy bevesszük-e Romániát, Bulgáriát, hiszen évek óta várnak erre. Döntsük el, hogy a Nyugat-Balkánt bevesszük Európába, vagy hagyjuk, hogy Kína, Oroszország vagy Törökország befolyási övezetévé váljon.

Döntsük el és jelöljük ki a határainkat, amit aztán védeni tudunk a tengereken is, én azt szoktam mondani, hogy úgy, mint Asterix és Obelix a faluját.

Hasonló a helyzet az eurózónával. Állandóan ezt emlegetjük, miközben az eurózóna némelyik tagja tanulhatna tőlünk, hogyan kell a közpénzeket hatékonyan és felelősen felhasználni. Szintén fontos, hogy legyen stratégiánk a klímavédelem kérdésében is. Természetesen mindent el kell követnünk a bolygó megmentéséért. De nem úgy, hogy közben tönkretesszük Európa iparát. A globális piacon a versenytársaink nem tartják be a környezetvédelmi vállalásokat. Európa globálisan az emisszió 9,8 százalékáért felelős. Stratégia híján ezen a területen is rengeteg értelmetlen dolgot teszünk. Először a bioüzemanyagokat, majd a napelemek telepítését támogattuk. Az Európai gyártók nem győzték gyártani a napelemeket, így elkezdtük Kínából importálni. Rövidesen a hazai gyártók becsődöltek, most már szinte az összes napelem Kínából érkezik. Most az elektromos gépkocsik az új divat. Aki ért hozzá, az tudja, hogy ez is veszteséges lesz. Ha rákérdezünk, hogy honnan lesznek akkumulátorok ezekbe az autókba: Dél-Korea, Kína…

Vagy megkérdezzük, hogy mekkora káros kibocsátással jár az akkumulátorok gyártása – nincs válasz.

A V4-ek és Németország is nagyon jelentős járműiparral rendelkezik. Nehogy úgy járjunk, mint a napelemek esetében, hogy rövidesen az összes elektromos autót Kínában fogják gyártani és nagyon komoly gazdasági problémával szembesülünk. A következő terület az energetikai mix. Mi atomenergiát akarunk. Miért akarja nekünk valaki kívülről megszabni, milyen legyen az energiapolitikánk? Ha Németország attól tart, hogy jöhet egy cunami és ezért bezárják az atom- és szénerőműveket, így még inkább függővé válnak az orosz gáztól, az az ő döntésük. Ezek mind olyan problémák, amelyeket meg kell vitatnunk és reális célokat kell kitűznünk. Nekünk fontos a bolygó, és mindent elkövetünk, hogy megmentsük. A kérdés az, hogyan tudjuk rákényszeríteni a versenytársainkat – és néhány esetben a szövetségeseinket – hogy ugyanígy cselekedjenek.”

Képek: V4NA