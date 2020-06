Félnek vállalni véleményüket az amerikai és a brit konzervatív egyetemi professzorok

Egyre több egyetemi professzor esik a radikális baloldal áldozatául. A szélsőségesek üldöztetésének teszik ki magukat, ha nem állnak be az ő elképzeléseik mögé. Most egy oxfordi tudós elmondta, hogy félnek kifejezni konzervatív véleményüket az esetleges megtorlás miatt.

Nigel Biggar, az Oxfordi Egyetem professzorának szavaiból kiderül, hogy az egyetemeken a konzervatív értékeket képviselő professzorok nem merik kimutatni azt, hogy ők konzervatívok. Ugyanígy nem mernek fellépni a baloldali kisebbséggel szemben sem, amely most jóformán a történelmet akarja újraírni vagy eltörölni – számolt be róla a V4NA hírügynökség.

A professzor szerint sok akadémikus nincs eléggé tisztában a birodalmi történelemmel, azt viszont tudják, hogy nem ajánlatos a Brit Birodalom mellett állást foglalni. Ha ugyanis így tesznek, akkor „felvilágosult” diákjaik és kollégáik meghurcolják őket, a legszélsőségesebb esetekben pedig – egyre több ilyen van – ki is rúgatják őket.

Academics fear being ‘mobbed’ if they stand up for the British Empire. Oxford scholar Nigel Biggar says younger academics fear putting their career at risk. There are far more academics with conservative views than “meets the eye” but many are too fearful.https://t.co/2jqw88ljAF — Zoe Keller (@KellerZoe) June 20, 2020

Ezt az ellenséges hozzáállást megtapasztalta már maga Biggar is, amikor 2017-ben erősen támadták véleménye miatt az egyetemen. Nem tetszett ugyanis az embereknek, hogy a professzor azt mondta, erkölcsi szempontból nagyon összetett a történelem, mert egyes esetek ugyanúgy adhatnak büszkeségre okot, mint szégyenre – és ez minden nemzetállamban így van.

Biggar szerint a fiatalabb munkatársak karrierje lehet veszélyben, ha egy olyan ügy mellett állnak ki, amely a jelen időszakban nem „menő”. A baloldali értelmiségi kisebbség pedig egyre inkább a bűvkörébe vonja a tudatlan és bizonytalan többséget, akik nem akarnak bajba kerülni, ezért csatlakoznak hozzájuk.

A professzor arra is felhívta a figyelmet, hogy jelenleg főleg fiatalokból álló tömegek vonulnak az utcán, és úgy néz ki, hogy sokan vannak, de fel kell tenni a kérdést, vajon tényleg a többség véleményét képviselik-e. Erre a válasz egyébként valószínűleg nem, a felmérésekből ugyanis az derül ki, hogy a szobordöntögetést például az embereknek csak egy elenyésző csoportja támogatja, a többség szerint az ellentmondásos figurák is a történelem részei.

“We want all these Confederate statues down” *Tears down a statue of Ulysses S. Grant, a Union General* They don’t care who the statue is of. They just want to destroy. https://t.co/DreGwIgIhx — Benny (@bennyjohnson) June 20, 2020

Amerikában sem jobb a helyzet

Szintén egyetemi berkekben történt, hogy a Cornell Law School, a New York-i Cornell Egyetem jogi karának fekete bőrű diákjai arra kérték társaikat, hogy bojkottálják William A. Jacobson előadásait. Szerintük a professzor feketeellenes retorikát folytatott azzal, hogy marxistának nevezte a Black Lives Matter mozgalmat, és azt mondta rá, hogy tönkre akarja tenni az amerikai társadalmat. Jacobson bűne az is, hogy többször is úgy fogalmazott: „meg kell védenünk magukat tőlük”.

A professzor végül egy blogbejegyzésben válaszolt az ifjú fekete jogászhallgatóknak. Állításaikat hamisnak és félrevezetőnek nevezte, és elmagyarázta, hogy a bojkottra hívás azután történt, miután ő már felajánlotta, hogy megvitassák ezt a témát. Jacobson szerint az, ami most zajlik, nem aktivizmus, hanem intellektualizmusellenesség.

Cornell Law School prof. William A. Jacobson is being Boycotted & Bullied bc he has an HONEST View of BLM. Not Lies or Propaganda. He is being Persecuted for Speaking Out.This Is The New America?? Be Careful! Overlords are coming. @JudicialWatch@DHSgov https://t.co/kAI2mOqN1M — Gertrude (@gertrude1219) June 18, 2020

Az ügy gyorsan eljutott a Cornell Law School dékánjáig is. Eduardo M. Peñalver azt mondta, hogy Jacobsonnak a BLM-mozgalommal kapcsolatos véleménye sértő és rosszul indokolt, de nem fog fegyelmi eljárást indítani a professzor ellen.

A professzorok boszorkányüldözése a szélsőségesek részéréről már annyira hihetetlen, hogy lassan nevetséges is – erre hívta fel a figyelmet Jesse Kelly konzervatív rádiós. Ő gúnyos bejegyzésében arról írt a Twitteren, hogy át kellene nevezni az egyik leghíresebb egyetemet, a Yale-t is, mert Elihu Yale, akiről a nevét kapta, hírhedt rabszolgatartó volt.

Yale University was named for Elihu Yale. Not just a man who had slaves. An actual slave trader. I call on @Yale to change it’s name immediately and strip the name of Yale from every building, piece of paper, and merchandise. Otherwise, they hate black people. #CancelYale — Jesse Kelly (@JesseKellyDC) June 20, 2020

Kelly egyébként csak azt a gondolatmenetet vitte végig, amelyet a szélsőségesek is követnek, azaz változtassák meg az egyetem nevét mindenhol, minden épületen, papíron és brossurán, mert ha nem, azzal azt jelzik, hogy utálják a fekete embereket.

Más szerint minden Yale-professzornak élőben kellene úgynevezett szégyenutat (walk of shame) járnia, mert ott tanít, és volt, aki azt írta, hogy be is kell zárni a híres egyetemet. Kelly egyébként arra is felhívta a figyelmet, hogy nem csak a Yale alapítója és névadója volt rabszolga-kereskedő vagy -tulajdonos, de a Brown és a Georgetown egyetemeké is.

Every Professor that taught at Yale should do the walk of shame on live tv. It is NOT okay to participate in a historically racist institution such as Yale. THEY MUST PAY FOR THEIR BIGOTRY & RACISM! #CancelYale https://t.co/konY9wHY4s — Mikel Crump 🇺🇸 (@TheMikelCrump) June 20, 2020

Borítókép: Tüntetők Cecil John Rhodes 19. századi brit bányamágnás szobrának eltávolítását követelik az Oxfordi Egyetemen 2020. június 9-én