Látványosan nő az önkéntes munka jelentősége Magyaországon

Egymillió ember legalább havonta önkénteskedik, arányuk összességében 32,9 százalékról 45,1 százalékra emelkedett – derül ki az Önkéntesség Magyarországon 2018 című kutatás gyorsjelentéséből.

A jelentést csütörtökön mutatták be Budapesten egy szakmai konferencián. Illés Boglárka, az Emberi Erőforrások Minisztériumának ifjúságpolitikáért és esélyteremtésért felelős helyettes államtitkára elmondta, a kutatásból az is kiderül, hogy a magyar felnőttek csaknem fele önkénteskedett már életében.

Kiemelte: a korábban, 2013-ban végzett kutatás óta jelentősen bővült az önkéntes lehetőségek köre, és az önkéntes tevékenységet sikerült népszerűvé tenni. A fiatalok is úgy látják, van értelme az önkéntességnek – tette hozzá.

Azt is elmondta, hogy

Ezért is hívószava a csütörtöki konferenciának: Több leszel, ha teszel!, ami – mint elmondta – egyszerre egy védjegy és egy mozgalom.

A helyettes államtitkár megjegyezte, a konferencia színhelye eredetileg a múlt héten leégett Ráday utcai kollégium lett volna. A tanácskozás résztvevőit arra kérte, ha van lehetőségük, segítsék adománnyal a kollégistákat.

Bényi Krisztina, a Miniszterelnökség Modern Városok és Falvak fejlesztésének koordinációjáért felelős helyettes államtitkára előadásában a Magyar falu-programot mutatta be.

Bejelentette, hogy a kormány elfogadta a falusi családi otthonteremtési kedvezményről szóló programot, amely keretében a falura költöző családokat támogatják majd.

Azbej Tristan, a Miniszterelnökség üldözött keresztények megsegítéséért és a Hungary Helps Program megvalósításáért felelős államtitkára az üldözött keresztényeket, és más, a migrációs válságövezetben élő csoportokat segítő, 2017-ben indult magyar kormányzati programot mutatta be a konferencia résztvevőinek.

Az eseményen kiosztott gyorsjelentés szerint a felnőtt népességből 3,6 millió ember végzett élete során önkéntes tevékenységet. A teljes népesség 36 százaléka szeretne a jövőben is önkénteskedni. A most is aktív önkéntesek 57 százaléka nő, átlagéletkoruk 46 év.