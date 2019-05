Sokmilliós gazdasági visszaélés az MSZP-ben?

Költségvetési csalás gyanúja miatt rendelt el nyomozást az MSZP-hez köthető sokmilliós gazdasági visszaélések ügyében a Nemzeti Adó– és Vámhivatal (NAV) – tudta meg a PestiSrácok.hu.

Az ügy előzménye a februári kongresszus előtt a szocialista választmányi tagoknak is szétküldött belső interpelláció írásos változata, amelyben az szerepel, hogy az MSZP felső vezetése eltussolt egy súlyos gazdasági bűncselekményt.

amiről több ismert MSZP-s politikust, többek között Molnár Gyula akkori pártelnököt, illetve Tóth Bertalan frakcióvezetőt is tájékoztatták.

A belső interpelláció szerint a felső vezetés azt kérte a megyei szervezettől, hogy ne szivárogtassák ki ezt az ügyet, mert „helyzet van”. 2018-ban hasonló okokból nem került nyilvánosságra semmi, holott az etikai bizottság elnöke, illetve más, ügyvédként dolgozó párttagok is

úgy ítélték meg, hogy akár a költségvetési csalás gyanúja is fennállhat, mivel több dokumentummal utólag félrevezették a NAV-ot és az ÁSZ-t is – olvasható a levélben, amelynek írója arra is kitért, hogy a számvevőszék akár fel is függesztheti az MSZP-nek járó állami támogatást,