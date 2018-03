A bevándorlás életveszélyt jelent

Az elmúlt évek terrortámadásai Európában világossá tették, hogy a bevándorlás terrorveszélyt és életveszélyt jelent – mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtöki sajtótájékoztatóján, Budapesten.

A tárcavezető emlékeztetett:

– fogalmazott, hozzátéve: a támadásoknak 330 halottja és több mint 1300 sérültje volt.

A külügyminiszter azt mondta, az elkövetők bevándorló hátterű terroristák voltak, akik vagy a mostani illegális bevándorlási hullámot használták fel, hogy ellenőrzés nélkül bejussanak Európába, vagy korábban érkeztek, esetleg még a szüleik jöttek ide, de a társadalmi integráció az esetükben kudarcot vallott, nem fogadták el az európai életforma alapjait, az európai alapértékeket.

Soha nem volt olyan súlyos a terrorfenyegetettség Európában, mint most – hangsúlyozta Szijjártó Péter. A külügyminiszter kitért arra: súlyos viták zajlanak New Yorkban, Genfben és Brüsszelben, például múlt héten New Yorkban az ENSZ migrációs csomagjáról folytatott kormányközi vita második fordulóját tartották.