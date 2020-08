Újabb fegyelmi indulhat Göd momentumos polgármestere ellen

Sorozatos szabálysértéseket róhatnak fel Balogh Csabának.

Hiába egyeztetett négyszemközt hétfőn Gyurcsány Ferenc és Fekete-Győr András a gödi belső ellenzéki háború kapcsán, a Demokratikus Koalíció helyi képviselői inkább felfüggesztették párttagságukat, minthogy behódoljanak a központi akaratnak. A Momentum elnöke ezt fel is panaszolta az ATV-ben – emlékeztet cikkében a Magyar Nemzet. Fekete-Győr szerint Gyurcsánnyal a találkozójuk konstruktív volt, és saját politikusai végre is hajtották az egyezség rájuk vonatkozó részét. A DK három gödi képviselője azonban nem engedelmeskedett a felszólításnak. Hozzátette, együtt tudnak működni Gyurcsányékkal, de ahhoz az is kell, hogy a DK tagjai is fegyelmezettek legyenek.

A gödi ellenzéki belháború kapcsán a Momentum Mozgalom felszólította a Demokratikus Koalíciót, a Jobbikot és az LMP-t, hogy azonnal zárják ki soraikból azokat a képviselőket, akik elárulták az ellenzéki összefogást. A DK helyi politikusai, Lőrinc László alpolgármester, Szilágyi László, a pénzügyi bizottság tagja, önkormányzati képviselő és Tóth Ágnes, a párt Pest megyei képviselője úgy döntött, hogy miután a momentumos polgármestert felfüggesztették állásából, kifejezetten sikeresen működött a testület, így a helyi érdekeket tartják továbbra is szem előtt, nem a pártjuk központi akaratát. A párttagság felfüggesztését egyébként még a hétfői rendkívüli testületi ülés kezdetén bejelentette Szilágyi László.

A hétfői ülés egyetlen napirendi pontjaként védiratról szavazott a testület. Balogh Csabát július 17-én függesztették fel a munka alól, és indítottak ellene fegyelmit, amelyet a momentumos polgármester bíróságon támadott meg. A testületnek törvényi kötelessége volt védiratot benyújtani a bíróságon a kereset ellen. Szilágyi László előterjesztőként ismertette a védirat lényegét. A testület álláspontja szerint Balogh Csaba a törvényben előírt 8 napon belüli határidőből kicsúszva, késve nyújtotta be keresetét a fegyelmi és a felfüggesztés ellen, ezért keresete elutasítását kérik a bíróságtól. A védirat szerint Balogh abbéli megállapítása, hogy a pandémia alatt a kormányhivatal nem vizsgálta a tevékenységét, egyszerűen nem igaz.

A gödi önkormányzati testület kedden ismét rendkívüli ülést tart délután fél 6-tól, és az egyik napirendi pont újabb fegyelmi indítása Balogh Csaba ellen a szervezeti és működési szabályzat, a beszerzési szabályzat megszegése és a költségvetési rendelet figyelmen kívül hagyása tárgyában. Az előterjesztés elfogadása esetén újabb 30 napra függesztik fel állásából a momentumos polgármestert.

Ismert, a tavalyi önkormányzati választásokon még Balogh Csabát támogató ellenzéki koalíció felbomlott, korábbi támogatói fel is jelentették pártjaik vezetőinél a momentumos polgármestert, akit emberileg és szakmailag is alkalmatlannak tartanak, majd július 17-én felfüggesztették állásából és fegyelmit indítottak ellene.