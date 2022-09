– A vívás még mindig a legeredményesebb olimpiai sportágunk, komoly hagyományokkal rendelkezik Eger is. Mikor és hogyan került kapcsolatba a vívással?

– Tíz éves korom óta vívok, egy barátom hívott le edzésre – válaszolta Markovics Csaba. – Természetesen ő abbahagyta, én meg ott ragadtam. Abban az időben még az idősebb Csányi Barna volt a vezetőedző és Fekete Gyuri a szakedző. Jómagam hozzá kerültem. Tizennyolc éves koromig tőröztem, kis szünetekkel ugyan, de folyamatosan versenyeztem. Országos sportiskolai bajnokság harmadik helyéig és ob hetedik helyezésig jutottam, mi több, bekerültem a vidékválogatott keretébe. Ennek tagjaként részt vehettem az éves tatai edzőtáborban. A gimnázium után egy évvel szólt Fekete Gyuri, hogy indul a TF-en vívó szakedzői szak, ahová azonnal jelentkeztem.

– Egerben mennyire volt népszerű a sportág, mekkora létszám vívott abban az időben?

– Akkoriban nagyon intenzív volt a sportélet, négy edzővel és mintegy 70–80 sportolóval működött a klub. Az elején a Dobó tornatermében vívtunk, ahonnan aztán átkerültünk a Hadnagy úti nagyobb csarnokba. Nem kellett abban az időben nagyon toborozni, édesapám a dohánygyárban dolgozott és rengeteg kollégájának a gyermeke látogatta az edzéseket. Ezen kívül mindenhonnan jöttek a fiatalok, akik bajnokok akartak lenni. A Dobó gimiből is sokan voltak, Fekete György vezetésével meg is nyerték az Országos Középiskolások Bajnokságát kard fegyvernemben. Abban az időben két fegyvernem volt, a kard és a tőr.

– Mikor jött képbe a párbajtőr?

– Az egyszerűség is hozta a párbajtőrt. A kardhoz eleve akkor még nem volt elektronika, a tőrhöz meg külön ruha kellett, lamé, meg a sisak gallérja is találati felület (szakál), másfajta vezeték, elektronika volt hozzá. A párbajtőrhöz egy ruha is elég volt, mivel ott a teljes testfelület számít, így nem kellett nagyon szabályozni. Ezért is terjedt el széles körben a párbajtőr, illetve a szabályrendszere is egyszerűbb, követhetőbb a többi fegyvernemhez képest.

2022-es diákolimpia

– Mi történt a főiskola után?

– Nagyon illusztris társaságba kerültem, Bóbis Ildikóval volt szerencsém együtt tanulni, aki többszörös világbajnok volt és ezüstöt nyert Mexikóban a női tőrcsapat tagjaként. Tordasi Ildikó olimpiai bajnok tőrvívónkkal is együtt koptattuk a padokat, aki Montreálban szerzett aranyat egyéni tőrben 1976-ban. A Testnevelési Főiskola évei alatt már segédedzőként részt vettem a munkában, majd a főiskola elvégzése után Egerben kezdhettem edzői pályafutásomat. Kemény munkával, de végül sikerült a női tőrcsapatot felvinni az OB I-be. Nyolc év után több helyről is megkerestek, de végül a fehérváriak ajánlatát fogadtam el. Székesfehérvárott tíz évet töltöttem el, ahol a férfi tőrcsapattal kerültünk fel OB I-be. A rendszerváltáskor minden megváltozott. Minket az Ikarus szponzorált, így amikor megszűntek a vállalatok, a támogatásokat is elvesztettük. Hazajöttem Egerbe és Fekete Gyuri hazatértéig – aki akkor Kuwaitban, majd Thaiföldön edzősködött – itthon dolgoztam. Fekete Gyuri sajnálatos halálát követően Gömöri Zsolt barátom keresett meg, hogy szervezzük ujjá a vívást. Zsolt szintén Egerből indult, innen került az Újpesti Dózsához, majd OSC-ben országos bajnoki címet szerzett, később a BVSC színeiben párbajtőr csapattagként első helyezést ért el. A technikai problémákat sikerült megoldani és 2021. októberétől ismét elindultak az edzések.

– Van-e új koncepció? Vagy minden ott folytatódott, ahol abbamaradt?

– Fekete Gyuri szabadidő jelleggel vezette az edzéseket, nem is voltak igazolt versenyzők, aki járt, az csak hobbi szinten foglalkozott a sportággal. Vissza akarunk térni a versenysporthoz, idéntől lesznek leigazolt versenyzőink, ha minden jól megy, akkor lesz egy lány és egy fiú csapatunk. A kicsiket már az elején tereljük a versenyzés irányába és a fókuszban az utánpótlás nevelése áll. Idén visszahozzuk a tőrt – ami egyébként is nagyon közel áll a szívemhez – így már két fegyvernemben lesz lehetőség edzeni nálunk.

– Ha valaki elkezdi az edzéseket, mikortól köthet be, illetve indulhat versenyen?

– Mi másképp csináljuk, mint a franciák, hogy csak egy nagy riválist hozzak példának. Ott azonnal bedobják a kezdőket a pástra, aztán aki marad, azzal elkezdenek komolyabban foglalkozni. Nekünk más a kiválasztási rendszerünk. Egy alapról indulnak a felkészítő edzések. Először a mozgáskultúrát tanítjuk és gyakoroljuk, hiszen itt egy féloldalas, természetellenes testtartás van. Amikor ezt megtanulták, csak akkor jöhetnek az alapszúrások és védekezési technikák. Bekötni csak akkor kötjük be őket, amikor elsajátították az alapokat és már valamilyen szinten tudják élvezni a csörtéket. Az alaptechnikák elsajátítására hat hónapot szánunk, versenyezni egy év után engedjük a gyerekeket. Viszont nem kötelező a versenyzés, ha valaki csak edzésre szeretne járni, annak sincs semmi akadálya.

– Mire számítsanak a szülők, mekkora befektetést jelent a gyermek sportág választása?

– A nagy kluboknál ez úgy működik, hogy a szülők költsége a teljes felszerelés megvásárlása, ez simán a 100 ezer forintot is túllépheti. A Csányi Barna Vívóklub egyelőre tudja biztosítani a felszerelést a sportolóinak, természetesen szükségünk van az eszközök folyamatos fejlesztésére is. Így csak tagsági díjat fizet a szülő, ezt idén 12 ezer forintban állapítottuk meg. Ezt lehet még csökkenteni, ha összeáll egy baráti társaság, ebben az esetben biztosítunk csoportkedvezményt vagy testvérkedvezménnyel fogunk segíteni ott, ahonnan többen jönnének egy családból. Itt szeretnénk megköszönni Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának támogatását, amellyel részben biztosítani tudjuk a működésünket. Ígérjük, a lehető legokosabban költjük el a nekünk juttatott pénzt, és hogy ez nagyon jó befektetés lesz a város részéről.

Edzés a Dobóban

– Most hol és mikor tartják az edzéseket?

– Továbbra is a Dobó István Gimnázium kis tornatermében tartjuk az edzéseket. Kérem, hogy az új jelentkezők szeptember 5-én, hétfőn 16 és 17 óra között itt jelentkezzenek nálam. Bővebb felvilágosítást a 36/30/2184-032-es mobil elérhetőségemen lehet kérni, vagy ha valaki a chat üzenetet részesíti előnyben, akkor a https://www.facebook.com/csanyibarnavk/ oldalon léphet velünk kapcsolatba.

– Ha lenne jó tündér, akihez lehetne egy kérés, mi lenne az?

– Bajban vagyok, mert sok mindent szeretnék még megvalósítani. Ha csak egyet lehet, akkor azt szeretném kívánni, hogy előbb-utóbb legyen állandó vívótermünk Egerben, ahol semmilyen gátja nincs a szakmai munkának. Keressük folyamatosan a lehetséges helyszínt, de még egyelőre nem találtuk meg.