A klíma-semleges és környezettudatosabb jövő felé vezető úton azonban a konszern minden innovációs és úttörő erejére szükség van. Az építőanyagok gyártása és az épületek megépítése együttesen jelenleg a közvetlen és közvetett CO2-kibocsátás 10%-át okozza világszerte. Az épületek üzemeltetése a globális kibocsátási teher további 28%-ért felelős, azaz teljes építőipar összesen a 38%-ért tehető felelőssé! A STRABAG ezért mindent megtesz az energiafogyasztás és a CO2-kibocsátás csökkentése érdekében: legyen szó akár az építőanyagok gyártásáról, akár a szállításról és az építési tevékenységekről, akár az irodai életről.

Forrás: STRABAG

Az egyik kulcskérdés pedig az építőipari- és szállítógépek környezeti lábnyomának csökkentése. Az egyik fő kérdés pedig az, hogy az elektormos személygépjárművek térnyerése mellett vajon az építőipari gépek is hamarosan „felvillanyozódnak”?

Hibrid kotrógép tesztüzemben a STRABAG-nál

Az építkezések fenntarthatósága és a hibrid földmunkagépek használata óriási kihívás az építőipari technológiai konszern részére. A környezetkímélő és klímasemleges építőipari járművek használata az építőiparban a világon mindenhol gyerekcipőben jár. Noha az út még hosszúnak tűnik a STRABAG-nál már hibrid kotrógépeket is teszteltek. Egy németországi útépítésen két 22 tonnás hibrid kotrógépet vetettek be. A kotrógépek a dízelmotor mellett egy generátorral ellátott billentőmotorral felszereltek. A kanál billentőmozgásaikor keletkező mozgási energiát elektromos formában egy kondenzátor tárolja. Így a teljes hidraulikus erő felhasználható a gém, a nyél és a kanál mozgatására. Az így nyert energiát egy nagyteljesítményű kondenzátor tárolja, és a generátor segítségével a dízelmotor gyorsítását támogathatja. Az elektromos autókhoz hasonló, csatlakozóaljzaton keresztül történő töltésre nem volt szükség. A hibrid járművek teljesítménye és ereje az azonos tömegosztályú hagyományos kotrógépekéhez hasonló. Kezelését, mint minden új eszközét, eleinte meg kellett szokni, a tesztelés után egyedül a zajszintre volt panasz számoltak be a STRABAG szakértői.