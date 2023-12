Az elmúlt évtizedekben a világ kinyílt, bizonyos munkák már bárhonnan végezhetőek, a home office, a távmunka pedig bár számos előnnyel jár, azt is feltételezi, hogy személyesen kell ügyelnünk az egészséges munkakörülményekre. Emellett a gyakori telefonhasználat, a képernyő előtt való munka, illetve a kikapcsolódásként való monitor- vagy tévénézés is ráerősít olyan szokásokra a testtartásunkat illetően, amelyek nemcsak károsak, de rendszeres fájdalmakhoz is vezethetnek. Milyen praktikákkal tudjuk mérsékelni, gyógyítani a hát-és derékfájást? Nézzünk néhány tippet!

Megfelelő testtartás

Bár az iskolai testnevelés órákon keveset hallottunk a jelentőségéről, valamint azokról a technikákról, amelyekkel javítható, fejleszthető, a testtartásunk mégis mindennek az alapja, ha az egészségről esik szó. A modern embernek rendkívül nehéz figyelmet fordítania a megfelelő tartásra, azonban számos eszköz áll a rendelkezésre, ami ezt segíti.

Ha sokat ülünk gép előtt, munkánk elsősorban ülőmunka, beszerezhetünk olyan tartássegítő eszközöket, mint az ülőgyűrűk, a hátgerinctámaszok vagy a lábtartók, amelyek folyamatosan a megfelelő pozícióban tartják testünket. Fontos azonban hozzátenni, hogy a legtökéletesebb póz is kényelmetlen, és ezzel tarthatatlan lehet hosszú távon, ezért ügyeljünk a pózváltásokra, valamint az óránként, félóránkét való néhány perces felállásra, járkálásra. Ezek a vérkeringésünk szempontjából is nagyon fontosak.

Gyógytorna

A megfelelő testtartás alapja a tartóizomzat, az úgynevezett core izmok jó állapota: amennyiben ezeken kívánunk dolgozni, érdemes először gyógytornászt felkeresni, és megtanulni a helyes módját a szükséges gyakorlatok elvégzésének, majd ezután otthoni tornába kezdeni. A core izmokról kevés szó esik, láthatatlan tartóoszlopai ezek a testnek, éppen ezért tanácsos hozzáértővel felméretni állapotukat. A szakember napi néhány perces gyakorlatsor összeállításával erős kapaszkodót adhat a kezünkbe: a rendszeresség pedig valóban aranyat ér a derék- és hátfájás tekintetében.

Ergonomikus bútorok

A különböző segédeszközök mellett az egyik legfőbb alapja a megfelelő ülőhelyzetnek az ergonomikus bútorok beszerzése. Ma már számos állítható asztal, vagy gerincet támogató, jó tartást elősegítő irodai szék áll a rendelkezésünkre, ami teljes mértékben a használója egészségét tartja szem előtt. A MillerKnoll ergonomikus bútorai nem csupán funkciójukat látják el, de esztétikusak, modernek és több stílusba is beilleszthetőek. Érdemes a hasonló típusú irodabútorok között keresgélni, hiszen így olyan minőségi darabokba ruházhatunk be, amelyeket egy esetleges átalakítás, költözés során sem kell lecserélnünk.

Manuálterapeuta

A manuálterapeutát gyakran hasonlítják a csontkovácshoz vagy a masszőrhöz, pedig egyik foglakozással sem azonos ez a szakma. A manuálterápia során a szakember kifejezetten a támasztó- és mozgatórendszer fájdalmaival foglalkozik, az ezeket kiváltó okokat igyekszik felfedezni és megszüntetni a kezelések alatt. A manuálterápia speciális fogások segítségével állítja helyre a gerinc és medence statikáját, miközben segít ellazulni a görcsös izmoknak.

Rendszeres testmozgás

Bár a gyógytorna rendkívül hasznos és tanácsos mozgásforma, mellette hetente kétszer-háromszor érdemes egy nagyobb lélegzetvételű testmozgást is beiktatni. Ez nemcsak a mentális egészségre van jó hatással, de jótékonyan hat az izomzatra és az emésztésre is. A folyamatos ülés ugyanis az emésztőrendszerünkre is nagyobb terhet ró, éppen ezért a megfelelő mennyiségű testmozgás nélkül hosszú évek alatt akár ilyen jellegű szervi problémáink is felléphetnek.

Tanácsos egy-egy edzést a szabadban beiktatni, a friss levegő ugyanis szintén jól hat a vérkeringésre és az ellenállóképességre, emellett teret ad a természetes mozgásformáknak, amelyek a tartásunkat is támogatják. A séta, a túrázás is kifejezetten ajánlott: amennyiben pedig féltjük ízületeinket, vagy fájdalmakkal küzdünk, fordítsunk figyelmet a megfelelő cipő kiválasztására, valamint használjunk túra- és sétabotot. Ez segíti a jó testtartást séta közben, és az ízületek helyes terhelését, gy nem kell félnünk attól, hogy hát-és derékfájásunk erősödik. Sőt, még gyógyírt is jelenthet a rendszeres és tudatos mozgás.

Ne hagyjuk, hogy eluralkodjon rajtunk a fájdalom!

A derék-és hátfájást proaktív módon megelőzhetjük, amennyiben figyelünk az ülés és aktív mozgás megfelelő arányaira, a beiktatott pihenőkre, vagy a megfelelő ergonomikus bútorok használatára, és beszerzünk például egy minőségi MillerKnoll széket. Ha pedig már fennáll a probléma, és rendszeres része életünknek a fájdalom, akkor az említettek mellett szakember segítségét is kérjük. Iktassuk be a rendszeres testmozgást és igyekezzünk tudatosan választani a mozgásformák közül, hogy az jótékonyan hasson a mindennapi testtartásunkra is.