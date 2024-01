Pultos

A pultos pozíciók kifejezetten gyakori szereplői az érdi vendéglátós álláskínálatnak. A munkakör kapcsán sokan elsősorban a különböző italozókra és az ott betölthető pultos szerepkörre asszociálnak, ugyanakkor pultosokat éttermekben, gyorséttermekben is rendszeresen alkalmaznak. Ilyen típusú hirdetés egyébként az Érd városának álláspiacára fókuszáló ErdAllas.hu kínálatában is elérhető volt már: https://erdallas.hu/allasok/vendeglatas .

A pozíció esetében többféle feladattal is számolni kell. Egy pultos egyebek mellett üdvözli a vendégeket és felveszi a rendeléseiket. Elkészíti számukra a megrendelt ételt/italt, majd felszolgálja azokat. Felelős továbbá a pénzkezelésért is, azaz kiállítja a számlát és lebonyolítja a fizettetést. Teendőinek megkerülhetetlen része, hogy rendben tartsa a munkakörnyezetét, vagyis rendszeresen le kell takarítania a pultot, rendszereznie kell az italokat, illetve a munkavégzéshez használt eszközöket. Emellett pedig, ha van, együttműködik a vendéglátóhely más részlegeivel, különös tekintettel a konyhára.

Az efféle munkalehetőségek természetesen azok számára lehet igazán jó választás, akik szeretnek emberekkel foglalkozni, bírják a pörgést és kitűnő kommunikációs képességekkel rendelkeznek. A pozíció előnye, hogy sok esetben releváns végzettség és tapasztalat híján is eséllyel megpályázható, mivel a munkáltatók gyakran vállalják a betanítást. Persze csak akkor, ha az illető a megfelelő személyiséggel és hozzáállással rendelkezik.

Szobaasszony

A vendéglátás berkein belül a szállodaipar is kínálhat lehetőségeket az elhelyezkedésre. Az említett érdi állásportál felületén például szobaasszony munkakör megjelenésére volt már precedens egy érdi szálloda révén. Egy ilyen típusú állás esetében a mindennapi feladatok természetesen a takarítás köré szerveződnek: a szobaasszony felelős többek között a szobák átfogó takarításáért, az ágyneműcserékért, a portörlésért, valamint a szobák készleteinek és kiegészítőinek a feltöltéséért/utánpótlásáért. Ezenkívül rendben tartja a közös helységeket (előtér, lépcsőház stb.), illetve a vizes blokkokat is.

A munkakör követelményei kapcsán elmondható, hogy a hangsúly jellemzően a hozzáálláson és a személyes tulajdonságokon van. Fontos a megbízhatóság, a pontosság, a magas munkabírás és a terhelhetőség. Emellett persze a takarítás iránti nyitottság és az ezzel kapcsolatos alapvető készségek is nélkülözhetetlenek a minőségi munkavégzés érdekében.

Szakács

Mindezek mellett pedig természetesen a szakmai képzettséget igénylő pozíciók is gyakoriak a vendéglátós álláskínálatban. Ezek közül is ki kell emelni a szakács munkakört, amelyek betöltőre fokozott igény mutatkozik országszerte, így Érden is. Rengeteg elhelyezkedési lehetőség adódhat előttük, hisz dolgozhatnak például hagyományos éttermekben, különböző tematikus éttermekben, illetve szállodai konyhákon is. A legkedvezőbb helyzetben a tapasztalt szakácsok vannak, ugyanakkor a pályakezdők is könnyedén megtalálhatják a számításaikat, akár az ErdAllas.hu weboldalán keresztül is.