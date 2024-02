Hirdetés 19 perce

Megéri a boltoknak az új, REpont, visszaváltási rendszer – kisboltok is csatlakozhatnak

Az országos visszaváltási rendszer folyamatosan épül ki. Immár több ezer REpont automata van az országban. A boltok továbbra is csatlakozhatnak rendszerhez, és megéri nekik, hiszen forgalomnövekedést eredményezhet. A kisboltoknak is van lehetősége a csatlakozásra, az ún. Kézi visszaváltási rendszerrel. Ebben az esetben nincs szükség még automatára sem. A visszaváltási rendszer az egyik leghatékonyabb megoldás arra, hogy környezetünket megvédjük, az italcsomagolások akár 90%át újrahasznosítsuk, és eltűnjenek az alumíniumdoboz- és petpalackhalmok az erdőkből és utak mellől. Az italcsomagolások gyártói június végéig még forgalomba hozhatnak nem visszaváltható csomagolást, ezért egyelőre nagyon kevés ilyen dobozzal vagy palackkal találkozhatunk, de a boltok polcain hamarosan tömegesen megjelennek a visszaváltható termékek is. A szabály nagyon egyszerű, az a palack lesz visszaváltható, amelyért kifizettük az 50 forintos visszaváltási díjat, és amelyen megtalálható a visszaváltási logó, a nem visszaválthatóakat továbbra is a szelektívbe kell dobni.



Az új REpont visszaváltási rendszerben szinte az összes 1 dl és három liter közötti űrtartalmú üveg, fém és műanyag italos palack és doboz visszaválthatóvá válik az úgynevezett REpontokon. A visszaváltható palackok, üvegek, dobozok, azonban csak tavasztól jelenhetnek meg nagyszámban a boltokban. A csomagolások gyártói ugyanis fél év haladékot kaptak; június 30-ig hozhatnak forgalomba nem visszaváltható csomagolást. Forrás: MOHU _MOLHulladékgazdálkodási Zrt. A rendszert irányító MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. folyamatosan bővíti a tipikusan élelmiszerboltokban, de akár már üzletben is elérhető visszaváltó pontok hálózatát. A MOHU országszerte eddig több mint 2000 visszaváltó automatát helyezett ki, és a gépek már 1600 üzlethelyiségben állnak a vásárlók rendelkezésére. A számok pedig tovább emelkednek, és a MOHU a visszaváltási rendszerhez önként csatlakozó újabb boltok jelentkezésére is számít. Forrás: MOHU _MOLHulladékgazdálkodási Zrt. A négyszáz négyzetméternél nagyobb eladóterű élelmiszerüzleteknek kötelező visszaváltó automata telepítésével csatlakozniuk, de azok a kisebb boltok is csatlakozhatnak a rendszerhez, ahol nem fér el egy ilyen automata, vagy ahol a visszaváltási forgalom nem éri el a havi 8-10ezer palackot. Nekik szól az ún. Kézi visszaváltási REpont rendszer. Ebben az esetben a kisboltba nem telepít automatát a MOHU, hanem a boltos egy applikációval visszaváltja, és összegyűjti a beérkezett csomagolásokat, amiket a MOHU mobil visszaváltó autói rendszeresen elszállítanak, és egy app segítségével azonnal megtérítik a bolt üzemeltetőjének a palackok után járó 50 Ft-okat. Ezenkívül a MOHU havonta utólag ún. kezelési díjat is fizet minden kézzel visszaváltott palack után, a bolt pedig nagyobb forgalomra számíthat, hiszen a visszaváltás díját jellemzően a helyszínen vásárolják le az emberek. Forrás: MOHU _MOLHulladékgazdálkodási Zrt. A visszaváltási rendszer célja, hogy a lehető legnagyobb mértékben hasznosítsák újra a Magyarországon forgalomba hozott italcsomagolásokat. A kötelező visszaváltási rendszer már több országban sikeresen működik. A szomszédos Szlovákiában alig egy év alatt a forgalomba hozott italcsomagolások 70%-át visszaváltották a vásárlók. Az 50 forintos visszaváltási díj motiválja a vásárlót arra, hogy visszavigye a csomagolást. A REpont rendszernek köszönhetően akár 90%-osra is megnőhet idővel a visszaváltás, és eltűnhetnek az utcán, erdőkből, utak mellől szemétként eldobott palackok, üvegek, dobozok. Az üzlettulajdonosok a MOHU online ügyintézési felületén, a Partner Portálon keresztül csatlakozhatnak a visszaváltási rendszerhez.

