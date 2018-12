A Dal 2019 – jövőre is együtt keressük Magyarország legjobb dalát

Új zsűritagokkal és műsorvezetővel indul a dalválasztó-show januárban.

A Duna Televízió jövőre is nézőivel közösen keresi Magyarország dalát, amely 2019-ben megmozgatja az egész országot. Az elmúlt hét évad sikerét bizonyítja, hogy az előadók és a zeneszerzők számolnak ezzel a műsorral, sokan megvárták a szeptember elsejét új dalaik bemutatásával, hogy nevezhessenek a versenyre: ezt jelzi a pályázatra idén beérkezett 416 dal is.

A nyolcadik alkalommal látható dalválasztó show-ban nemcsak Magyarország legjobb dalát keresi és választja majd ki együttes erővel a zsűri és a közönség, hanem értékes szakmai díjakat is lehet nyerni. „A Dal 2019 Legjobb Dalszöveg Írója” és a „A Dal 2019 Felfedezettje” elismerések mellett jövőre is lesz online Akusztik Dalverseny, valamint „A Dal 2019 nyertese” képviselheti Magyarországot Tel-Avivban a 64. Eurovíziós Dalfesztiválon, jövő májusban.

A Dal 2019 élő adásait január 19-től, szombat esténként, hat héten keresztül kísérhetik figyelemmel a nézők a Duna Televízión. Az, hogy melyik lesz Magyarország legjobb dala, a február 23-i döntőben derül majd ki.

Jövőre is négytagú zsűri véleményezi a dalokat. Both Miklós, Magyar Arany Érdemkereszttel kitüntetett, kétszeres Fonogram- és Budai-díjas zeneszerző, a Napra együttes énekese, gitárosa és zeneszerzője negyedik alkalommal mond véleményt, míg Mező Misi, a Magna Cum Laude énekes-gitárosa másodszor tér vissza A Dal stúdiójába. Mellettük két új zsűritagot láthatnak a nézők. Vincze Lilla zenész, dalszerző, a Napóleon Boulevard EMeRTon-díjas énekesnője, zenepedagógus, énektanár szerint nagyon fontos, hogy benne legyen a dalban az előadó egyénisége, és ezt át is tudja adni a közönségnek. „A Dal mezőnyében már nem teljesen kezdő előadókat láthatunk, így a technikai tudás mellett én a kísérletező kedvre és az egyéniségekre fogok fokozottan figyelni” – nyilatkozta. A negyedik zsűritag 2019-ben Nagy Feró énekes, dalszövegíró, a Beatrice és az Ős-Bikini frontembere lesz, aki tapasztalataival igyekszik majd segíteni a versenyzőket. „A művészetekben a lelkünk számít: a lényeg, hogy találjak valamit a dalban, ami megpenget valamit bennem. Ezen kívül a dalszövegek minőségére is kifejezetten figyelni fogok” – árulta el. Az elmúlt évekhez hasonlóan, jövőre is a nézők látják el az ötödik zsűritag szerepét SMS szavazáson keresztül, így aktív részesei lehetnek a dalválasztási folyamatnak.

Fehérvári Gábor Alfréd új műsorvezető társsal köszönti a Duna Televízió nézőit hétről hétre: Dallos Bogi neve a műsor minden rajongójának ismerős lehet, hiszen az énekes-műsorvezető a dalválasztó-show három korábbi szériájában is versenyzőként állt a színpadon. „Ez az eddigi legnagyobb rám váró szakmai kihívás. Megtisztelő feladat egy ilyen nagy volumenű show-műsort vezetni. Előnynek érzem, hogy Freddie-hez hasonlóan a versenyzői oldalon is álltam már, mert így teljesen azonosulni tudok az indulók érzéseivel. A korábbi évadok bizonyítják, hogy milyen sokszínű ez a műsor, és hogy egy jó dal, műfajtól függetlenül utat tör magának” – nyilatkozta Bogi.

A műsorvezető páros a december 3-ai sajtótájékoztatón jelentette be A Dal 2019 mezőnyébe beválasztott 30 dalt.

A Dal 2019 mezőnye (előadó – dalcím):

Acoustic Planet – Nyári zápor

Antal Tímea feat. Demko Gergő – Kedves Világ!

Berkes Olivér – Lighthouse

DENIZ – Ide várnak vissza

Diana – Little Bird

Fatal Error – Kulcs

Gotthy – Csak 1 perc

Hajdu Klára – You're gonna rise

Hamar Barni – Wasted

Heatlie Dávid – La Mama Hotel

Konyha – Százszor visszajátszott

KYRA – Maradj még

Leander Kills – Hazavágyom

Mocsok 1 Kölykök – Egyszer

Monyo Project – Run Baby Run

Nagy Bogi – Holnap

Nomad – A remény hídjai

Oláh Gergő – Hozzád bújnék

Pápai Joci – Az én Apám

Pátkai Rozina – Frida

Petruska – Help Me Out of Here

Ruby Harlem – Forró

Salvus – Barát

Szekér Gergő – Madár, repülj!

The Middletonz – Roses

The Sign – Ő

USNK – Posztolj

Váray László – Someone who lives like this

Vavra Bence – Szótlanság

YesYes – Incomplete

Érdemes majd követni A Dal 2019 honlapját (adal.hu), valamint a Facebook és Instagram oldalát is, ahol már az adások előtt megismerkedhetünk az indulókkal. Az oldalakon extra tartalom, videók és cikkek is elérhetőek a műsorról.

A Dal 2019 – január 19-től a Duna Televízió műsorán.