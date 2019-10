Megújult az idén tizenöt éves Horgászparadicsom Egerben!

Kiss Gábor az egri Horgászparadicsom üzletvezetője örömmel újságolta, hogy befejeződött az idén 15. évfordulóját ünneplő bolt belső felújítása.

– Az üzlet folyamatos átalakuláson megy keresztül. Napról napra épül és bővül az árú készlet , hogy még több vásárlói igényt ki tudjuk elégíteni!

Ez így is van rendjén, ezért lehetnek a város egyik legjobb horgászboltja.

– Hogy mi mindenre kell figyelnünk? Elsősorban arra, hogy széleskörűen, ki tudjuk szolgálni ügyfeleinket. Ez úgy érhető el, hogy minden horgászmódszerhez, megfelelő termékeket tartsunk. Ha bejön a vevő, bármilyen módszerrel is horgásszon, ki kell tudni elégítenünk az igényeit – mondja az üzletvezető.

Szavai szerint pedig az is természetes, hogy egy horgászbolt tulajdonos maga is pecázik már gyerekkora óta. Úgy látja, hogy ez a nagyszerű hobbi, sport terjedőben van és az utóbbi 10-15 évben, óriási fejlődésen ment keresztül. Értem ez alatt a termékekben, árucikkekben bekövetkezett fejlődést, illetve, hogy a horgászok száma is megnőtt. A horgászatot vonzóvá teszi a természet szeretete a halfogás öröme és nem utolsó sorban a halételek. Eszközök tekintetében a legnagyobb áttörést a feeder horgászat jelentette. Lényege szerint ez egy rezgőspicces módszer, ahol a bot érzékenységénél fogva, mutatja a kapást.

Gábor beszél arról is, hogy szívesen adnak segítséget a boltba betérő, kezdő horgászok számára. A Horgászparadicsomban, mindenki megtalálja a saját ízlésének megfelelő felszereléseket.Aki pedig az interneten szeret böngészni és vásárolni, látogasson el webáruházunkba.

Cím: Eger, Maklári út 82.

Nyitva tartás: H-P : 9-17 óráig Szo.: 8-13 óráig

Telefonszám: (36) 322 705