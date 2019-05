Üzent a Halott Pénz frontembere! 1 hét múlva Feszt!Eger!

A Feszt!Eger a nyár első fesztiválja, a gyönyörű Bolyki-völgyben, ahol három napon át minden a zenéről szól. Ráadásul a BL döntőt is együtt nézhetjük. A legmenőbb zenekarok május 30. és június 1. között Egerben.

A Feszt!Eger a Bolyki-völgy tíz méteres falai között bújik meg, talpad alatt boros pincék sorakoznak – innen mérnek bort a fesztiválra is – míg a festői háttér kiváló díszletet szolgáltat a nyárindító bulinak. Május 30. és június 1. között idén is a legmenőbb hazai bandák gondoskodnak a hangulatról.

Az első nap a JETLAG koncertjével indul, őket pedig Magyarország legnépszerűbb zenekara, a Halott Pénz követi. Továbbá a Feszt!Eger programjában szerepel többek között a megye legsikeresebb zenekara, az idén 15 éves ROAD, az Anna and The Barbies, a Belga, Ganxsta Zolee és a Kartel, a Follow The Flow, a Bagossy Brothers Company, a Quimby és hazánk legnépszerűbb női rockegyüttese, a Dorothy is. A zenekarok egy jelentős része új albummal és friss dalokkal készül a fesztiválra.

Marsalkó Dávid, a Halott Pénz frontembere üzent is Nektek!

A koncertek után minden éjjel DJ program zárja az estét. A völgy felett felkelő napot csütörtökön Endru, pénteken Newik, Jackwell és Dj Turcsányi & The Crazy Gang ütemeire pillanthatják meg a legkitartóbbak. Szombaton a hajnali buli felelőse Spigiboy lesz és visszatér Endru is. A fesztivált szombaton a Tesco Disco búcsúztatja a legnagyobb indie partyval. A napi bontás a www.feszteger.hu oldalon elérhető, illetve a DJ-k beosztását Facebook oldalunkon találjátok!

Senki sem fog lemaradni a Tottenham és Liverpool nagy összecsapásáról, hiszen idén is lesz BL döntő közvetítés a Feszt!Egeren. Ráadásul a látogatók abban a különleges helyzetben lesznek, hogy a Bolyki Pincészet díjnyertes borait is megkóstolhatják.

Szerezzétek be kedvezményes jegyeiteket és bérleteket jövőhét szerdáig (május 29.), hiszen május 30-tól drágulnak a belépők!

A helyszíni jegyértékesítő helyeket keresd Egerben, Mezőkövesden, Füzesabonyban és Egerszalókon. A kedvezményes jegyeket érdemes még a jegyárforduló előtt beszerezni! Online jegyvásárlásért kattints ide, további infókért pedig ide!

Exklúzív ajánlat: Nyárindító séta borral és Feszt!Eger koncertjeggyel!

Napközben a város felfedezése mellett szeretnénk két eseményt kiemelten a figyelmetekbe ajánlani június 1-jén, hogy az esti koncertekig se unatkozzatok: II. Kőporos Borbazár és Pohárral Egerben / Extra kiadás.

Június 1-jén Egerben rendeznek egy kifejezetten izgalmas, szórakoztató, és remek hangulatú borízű ünnepet, ahol a város legizgalmasabb borászai tárják fel titkaikat. A rendezvény után az esti koncertekről a Feszt!Eger gondoskodik, így aki ezt az eseményt választaná, sétálva is át tud jönni a dűlők között egy romantikus túrával a Feszt!Egerre. Sőt szuper ajánlat! A Nagykőporos bornegyed eseményét a Feszt!Eger karszalagjaival 500 Ft pohárpénz ellenében látogathatjátok.

Másik limitált és exkluzív ajánlatunk szintén június 1-jén a Pohárral Egerben esemény. Az Egri Borműhely tíz pincészetével lehet találkozni, és az ő boraikat megkóstolni a helyszíneken, egy izgalmas városi séta keretein belül. Az első állomás a Gál Tibor Fúzióban lesz, majd további állomások után az utolsóhoz transzfer visz el mindenkit, hiszen Bolyki Jánosnál ér véget a kóstoló. Aki pedig úgy dönt, kombinált jeggyel az esti Feszt!Eger koncertjeit is meghallgathatja a Bolyki Völgyben.

A kombinált jegy tartalmazza a kóstolásra kerülő borokat és falatokat, az idegenvezetést, a transzfert és bérletet vagy a szombati napra belépőjegyet a Feszt!Eger rendezvényre. További részletek itt.

További információk: www.feszteger.hu

Feszt!Eger Facebook