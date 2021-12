A Zöld Busz Program célja is a csökkentés, s a modernizálás együtt jár az utazási szolgáltatások minőségének javításával is. A programban 2029-ig 35,9 milliárd forint áll rendelkezésre a 25 ezer lakosnál nagyobb lélekszámú városok és közlekedési közszolgáltatók számára. Az első körben 8,6 milliárd forint támogatással szerezhetnek be elektromos buszokat.