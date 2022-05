Pásztor János polgármester már korábban arról tájékoztatta lapunkat, hogy a központ épületének emeletén, több kisebb tanácskozóhely és iroda szomszédságában található az esküvőknek helyet adó helyiség.

– Az esküvők korábban a művelődési házban voltak, ott azonban mindig az volt a probléma, hogy ha nagy volt a násznép, akkor az ott rendelkezésre álló terem túl kicsinek, ám ha kevés meghívott vendég volt, túl nagynak bizonyult – részletezte Pásztor János. – Ez az új házasságkötő terem már nemcsak esküvőknek adhat otthont, hanem különböző ünnepi események rendezésénél díszteremként is megállja a helyét. Mint a faluközpont valamennyi helyisége, ez is légkondicionált, emellett napelemek is segítik a gazdaságos és környezetbarát energiaellátását.

Az új házasságkötő termet egyébként már birtokukba is vették a frigyre lépők, az első pár április 30-án esküdött benne örök hűséget.