Csapatot építenek a gólya-programok

A Gimnáziumokba becsöppent kilencedikesek első évében nagy szerepet játszanak a különböző gólya-események, köztük a gólyatábor, a gólyahét és gólyabál. Ezzel a szabadidős programok egy része is kialakul az iskolakezdés idejére.

Indulás Nyár végén a diákok egy csapatépítő gólyatáborral kezdik az évet, hiszen többnyire az új iskola új, ismeretlen emberekkel jár együtt. Ez a tábor viccesebbnél viccesebb ,,szivatásokon” keresztül segít közelebb kerülni azokhoz az emberekhez, akikkel az elkövetkezendő általában négy évedet együtt fogod tölteni. A 11. vagy 12.-es diákok sok izgalmas feladattal várják az új jövevényeket. Az év kezdete után valamikor sor kerül a gólyahétre, ami egy héten keresztül tartó, viccesebb és durvább feladatokat tartalmaz, amit szintén a 11. vagy 12.-es végzős diákok szerveznek. A múlt hetünk így telt… Az osztályok még jobban összekovácsolódhatnak. Volt olyan feladat, amit a táborban még nem, most viszont nagyon hamar sikerült megoldani (elbírtuk egymást körbeülve – szék nélkül).

Viszont persze a gólyák beavatása szinte minden iskolában máshogy zajlik, van olyan iskola, ahol például nincsen gólyahét, csak egy gólyatábor és egy gólyabál. Persze a sok vicces dolog mellett a gólyahét fárasztó is. A programok sok időt is elvehetnek a diáktól, vagy akár nem csak időbe, de pénzbe is kerülhet egy-egy feladatra a felkészülés. A gólyahét egy olyan procedúra, amikor a végzős diákok képzelete szabadon szárnyalhat, amikor szabadon viccelhetik meg a kilencedikes újoncokat. Be is öltöztettek minket kukászsákba, hupikék törpikének, sőt még kisbabáknak is. A gólyahét végén egy gólyabált rendeznek a kilencedikeseknek, amin szintén feladatokon vesznek részt, és a végén kihirdetésre kerül a győztes osztály a pontok alapján, mert a tábor, a hét és a bál célja az összekovácsolódás mellett a pontszerzés volt.

Én, mint kilencedikes diák úgy vélem, hogy a gólyák beavatási rituáléja nagyon fontos. Megismerjük egymást, összebarátkozunk – jól összeveszünk és kibékülünk a műsor összeállítása közben –, nem csak a saját, de a többi osztállyal is örök életre szóló emlékeket szerzünk. Hiszen egy ilyen évkezdést szerintem egyik diák sem feled el egykönnyen. Talán majd egyszer, ha a végzős osztályok helyébe lépünk, boldogan gondolunk vissza egykori szivatóinkra és feladataikra, és ugyanilyen boldog élményt adunk a kilencedikeseknek.

Azt javaslom, a leendő kilencedikesek számára, hogy élvezzék ki ezt az évet is, mert meghatározó szerepet tölt majd be az életükben.