Horváth Charlie unokája közelségének örül a legjobban

Horváth Charlie nemrég tért haza New Yorkból, s amióta a fia a családjával hozzáköltözött, jól van, sokat dolgozik azokkal a kollégáival, akikkel már negyven éve.

Horváth Charlie néhány napot töltött New Yorkban, ahol a ManDoki Soulmatessal lépett fel a Madison Square Garden Beacon Theatre-ben. A két és fél, háromórás koncerten három dalt énekelt. És bár jól érezte magát, mégis alig várta, hogy hazaérjenek.

Charlie a Borsnak elmondta, a New Yorkban töltött öt nap során találkozott régi huligánokkal, akikkel kocsma helyett étterembe mentek. Floridában élő barátja, Kloger Gyuszi meglepetésként elutazott hozzá, hogy hosszú idő után ismét találkozhassanak. „Elmentünk New Yorkban steaket enni egy steakhousba. Söröztünk is, whiskyztünk is. Jó volt találkozni régi barátokkal” – mesélte az énekes.

A Bors a 8. Népegészségügyi Konferencián találkozott Charlieval, aki a rendezvény egyik sztárvendége. A zenész ugyanis komolyan veszi a szűrővizsgálatokat, évente egyszer részt vesz egy komplett kivizsgáláson, és ezt ajánlja mindenkinek negyvenes éves kor felett.

Horváth Charlie felesége három éve ment el, de szerencsére nincs egyedül, mert fia a családjával két éve hozzá költözött. A zenész, munkája miatt tizenkét évig évente csak egyszer jött haza, így fia gyakorlatilag nélküle nőtt fel. Emiatt nagyon sokat jelent neki, hogy unokájával élhet együtt, aki minden reggel bekopog nagypapájához, és elköszön iskolába indulás előtt. „A fiam is zenész, ő is csinálja a dolgait. Jól megvagyunk” – mondta Charlie a Borsnak.

Borítókép: Charlie a Hogy volt!? című tv-műsorban

Forrás: MTVA/Zih Zsolt