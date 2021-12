Megfejtették az üstökösök zöldes fényének titkát ausztrál kutatók.

A Proceedings of the National Academy of Sciences című tudományos lapban kedden bemutatott tanulmány megerősítette azt az elméletet, amely szerint

az üstökösök által kibocsátott zöld fény egy instabil elem, a diszén (dicarbon - C2) eredménye, amely reakcióba lép a fénnyel, amikor a Nap felé közelít.

Habár az elmélet az 1930-as években született, a diszén (C2) instabil volta miatt a tudósok eddig nem tudtak teszteket végezni ezzel kapcsolatban.

Timothy Schmidt, az Új-Dél-Wales-i Egyetem (UNSW) kutatója, a tanulmány vezető szerzője szerint "egy vákuumkamra, sok-sok lézer és egy erőteljes kozmikus reakció" segítségével tudtak most teszteket végezni.

"Először sikerült megalkotnunk ezt a molekulát, amely túlságosan reaktív ahhoz, hogy egy üvegben tárolható legyen. Ez nem valami olyan, amit megvásárolsz egy üzletben" - mondta Schmidt.

"Fogtunk egy nagyobb molekulát, a perkloroetilént (C2Cl4), és nagyerejű UV-lézerrel lerobbantottuk a klóratomjait" - fejtette ki a tudós.

A kísérlet teljes kivitelezése kilenc hónapig tartott, de végül a kutatóknak sikerült stimulálniuk a diszenet a laboratóriumban, és bizonyították, hogy ez felelős az üstökös zöldes ragyogásáért.

A vizsgálat során az is kiderült, hogy a fotodisszociáció néven ismert folyamat, a diszén leszakadása a Napból ékező UV-sugarak hatására olyan gyorsan történik, hogy a fény nem jut el az üstökös csóvájáig, ezért az általában fehér ködnek tűnik.

Schmidt kiemelte: a diszén Földön való tanulmányozásának képessége valószínűleg megnyitja az utat új felfedezések felé.

Borítókép: A C/2014 Q2 (Lovejoy) üstökös Salgótarján közeléből fotózva 2015. január 13-án este. (Komka Péter/MTI)