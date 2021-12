Az egyik alap a biztonságos netkapcsolat – hangsúlyozza az ESET biztonsági szakértője. Ami vásárláskor lehet az otthoni saját internetes elérésünk, vagy mobileszköz esetén használhatjuk a saját adatforgalmunkat. Vásárláskor, pénzügyeink intézésekor

kerüljük a nyilvános wifi hotspotokat, amelyek lehallgathatják a forgalmat, ellophatják a bizalmas adatainkat.

Nyitott wifi esetében - ha esetleg mégis erre kényszerülnénk, a VPN azaz a Virtual Private Network megoldások segíthetnek a titkosított és biztonságos adatforgalom biztosításában.

A másik alappillér magának a használt eszköznek a biztonságos állapota. Ez bármi lehet: asztali gép, noteszgép, tablet, ám ma már leggyakrabban az okostelefonunkról történnek a rendelések.

Itt a védelemhez olyan elemekkel járulhatunk hozzá, mint a naprakész vírusvédelmi megoldás használata, a biztonsági javítófrissítések rendszeres letöltése és futtatása, erős jelszavak használata, több tényezős hitelesítés alkalmazása, biometrikus azonosítás – például ujjlenyomat alapján.

A vírusvédők nem csak a kártevőktől, hanem többek közt az adathalász támadásoktól is megvédik a felhasználókat.

A biztonságos fizetési metódus is a fontos láncszem a vásárlásaink során. Egy hatékony vírusvédelmi megoldásban többek közt netbank- és tranzakcióvédelem is található, emellett a más említett kétfaktoros autentikáció, valamint a fizetésközvetítők (PayPal, Revolut) használata, illetve a hasonlóképpen egy virtuális bankkártya használata is igen jó ötlet. Ez utóbbi esetében egy ilyen külön internetes vásárlásokhoz való elektronikus (unembossed card) virtuális kártya számát bárhol bátran megadhatjuk, akár még a három jegyű CVV ellenőrző kóddal együtt is.

Ha erre az alszámlára csak a vásárlás előtt közvetlenül a netbankunkon utaljuk a vásárláshoz szükséges pontos összeget, akkor ez csak pár percig lesz az egyébként üres virtuális számlánkon, így ezzel a módszerrel nem tudnak tőlünk lopni, és így az „igazi” bankkártyánk adatait sosem kell a weboldalakon megadnunk. Ma már egyébként az ilyen online terheléseket is a legtöbb esetben egyedileg kell a banki appokban jóváhagynunk, ez pedig mindenképpen kedvező fejlemény.

Nem elhanyagolható a biztonságtudatos hozzáállás sem, amely óvatossággal, egészséges gyanakvással segít elkerülni a csalásokat, átveréseket. Egész évben, a Black Friday, Cyber Monday és hasonló akciós időszakokban pedig még erőteljesen igyekeznek becsapni bennünket.

A tapasztalat, a józan ész és megfontoltság sokat segíthet, például ha kifejezetten drága luxustermékeket hirdetnek 90%-os árcsökkentéssel, akkor érdemes résen lenni, és nem bedőlni. Ez kicsit arról is szól, hogy igyekszünk megbízható webáruházakból, bejáratott ismert webshopokból rendelni-vásárolni, és nem hiszünk el minden popup ablakban vagy Facebook üzenetben felbukkanó hirdetési akciót.

Borítóképünk illusztráció