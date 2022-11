2017 óta rendezik meg a Huawei NEXT IMAGE nemzetközi mobilfotós pályázatot, amelyre öt egymást követő év alatt több mint 170 országból és régióból több mint 3,2 millió nevezés érkezett. A nagyszabású pályázaton tavaly egy magyar versenyző, Tompa Attila „Generációk” című alkotásával nyerte el az Év fotósa címet, valamint a fődíjjal járó 10 ezer dolláros nyereményt.

Fotós: Tompa Attila: Generációk

A Huawei tevékenységének középpontjában az okostelefonos fotózás határainak felfedezése áll, és a NEXT IMAGE fotópályázat is ezt a szemléletet tükrözi. A NEXT IMAGE megmérettetés célja, hogy összegyűjtse azokat az okostelefonnal készített fényképeket, amelyek a legjobban megragadják mindennapi élet szépségét, és egyúttal párbeszédet indítson a mobilfotózásról, az okostelefonokkal való fényképezés élményéről és a kifejezés új formáiról.

A Huawei idén bemutatott két új, nagy teljesítményű zászlóshajó okostelefont, amelyek lehetőséget adnak az okostelefonos fotózás határainak feszegetésére: az év elején a P50 Pro-t, valamint a nemrégiben debütáló Mate 50 Pro-t. Az új Mate 50 Pro a Huawei történetének legerősebb zászlóshajója, 50 MP-es kamerával felszerelt, és a világ első tíz fokozatban állítható fizikai rekesznyílásával rendelkezik, amely magában foglalja az optikai rendszer, a mechanikai szerkezet, a képalkotási technológia és a képfeldolgozás legfontosabb fejlesztéseit. A kamera a f/1.4-es méretű rekesznyílással, az XD Fusion Pro technológiával és a magas fénybevitellel tökéletesre állítja a kép fényerejét, a fény- és árnyékrészleteket, valamint a hideg és meleg kontrasztot.

Új kategóriák, értékes nyeremények

Az idei fotóversenyre beérkezett alkotásokat neves szakmai zsűri bírálja el: a legjobb pályaműveket Nicole Xue, az ELLE Kína korábbi szerkesztőségi igazgatója, Federico Ciamei olasz fotós és művész és Mihaela Noroc román fotós választja ki. A zsűrit erősíti továbbá Chen Xiaobo, a Kínai Kommunikációs Egyetem alelnöke és a Kínai Fotóművészek Szövetségének alelnöke, valamint Li Changzhu, a HUAWEI Consumer Business Group fogyasztói stratégiai marketing osztályának alelnöke is.

Fotós: Piotr Cebula / Huawei P9

A 2022-es verseny öt új kategóriával bővült, amelyek a művészet, a sport, valamint a filmkészítés szerelmeseihez szólnak, így összesen kilenc témában várja a zsűri a pályaműveket. A „Művészet & Divat” kategóriában a művészethez és/vagy a divathoz kapcsolódó inspiráló pillanat megörökítésével lehet pályázni, „Szabadtér” témakörben pedig az ajtón kívül lévő világ adhat ihletet. A „Portré” kategóriában a legjobb arcképeket várják, a „Sport” szekcióban pedig az izgalmas, a cselekvés és az érzelem összekapcsolódását megjelenítő alkotások kaphatnak helyet. Végül a „Hello, Élet” az egyik leguniverzálisabb kategóriaként a mindennapi életből kiragadott meglepő vagy érzelmes pillanatokat gyűjti.

Fotós: Wencel Dániel / Huawei Mate 20

A korábbi évekhez hasonlóan a „Történetmesélő” kategóriában várják azokat a 3-9 fotóból álló sorozatokat, amelyek egy-egy történetet mesélnek el, vagy egy pillanatot bontanak ki különböző nézőpontokból.

A megmérettetésre videóalkotásokkal is lehet nevezni: a „Történés” (Action) szekcióban indulhatnak legfeljebb harminc másodperces videók, a „Történetmesélő rövidfilmben” (Storytelling Short Film) az öt percnél rövidebb videók, „Történetmesélő hosszabb film” (Storytelling Long Film) kategóriában pedig öt-harminc perces felvételeket küldhetnek a pályázók.