A mesterséges intelligencia, mint például a ChatGPT, interaktívan képes mondatokat generálni; a képgeneráló MI, mint például a DALL E, valósághű képeket, videókat készít.

A ChatGPT-ben használt GPT-4 nyelvi modellt tartalomszűrővel látták el, amely blokkolja a nem megfelelő kérdéseket, a képgenerációs mesterséges intelligencia pedig korlátozhatja a tartalmat, elsötétítheti a felnőtt képeket. De a GPT-4 korlátozásait felszabadító „jailbreak” már a megjelenése után néhány nappal elkészült, miként a Stable Diffusion képgenerálóban is könnyedén kikapcsolható a szűrő.

A mesterséges intelligencia képességeit felhasználva hozta létre a „This Girl Next Door Does Not Exist”, vagyis az „Ez a szomszéd lány nem létezik” című projektet a Reddit anonim felhasználóinak csapata. Az „Üdvözöljük a hiperpornográfia korszakában” köszöntéssel induló oldal célja, hogy korlátlan számú tökéletes, ám kitalált nőt szerepeltessen.

A weboldalon megtekinthetők sohasem létezett Mindy szexi fotói, hallgathatjuk a hangját, élvezhetjük az általa írt erotikus regényeket.

Mindy-nek szürke a szeme, hosszú, szőkésbarna haja rózsaszínbe megy át.

Számos „Semi-SFW” kép látható Mindy-ről.

Az „SFW” azt jelenti, hogy „Safe For Work” és nem felnőtt tartalmakat jelent, amelyeket talán a céges számítógépen sem botrányos megtekinteni. De akad itt „Semi-SFW” is bőven. Mondjuk ezeket a képeket az Instagram még engedélyezi, s tőlük pár kattintásnyi távolságra ott az NSFW, a „Not Safe For Work”, ami csakis felnőtt képeket tartalmaz.

Természetesen Mindy hangját is lehet hallani angolul az „NSFW audio”-ban a lejátszó gombok lenyomása után. Megoszlanak a vélemények: egyesek szerint roppant erotikus, mások szerint nincs semmi intonációja: mivel az „NSFW” kategóriába tartoznak, ezeket sem célszerű munkaidőben hallgatni.

A „Sztori, szerepjáték és beszélgetés” című részben Mindy különböző stílusú erotikus regényeken vezeti végig a hallgatóságot. Az érzéki részek a nem létező lány hangján szólalnak meg.

A „Texting Thread” beágyazott videókat tartalmaz forgatókönyv-szerű formátumban: Mindy az „NSFW audio” sorait adja elő „Semi-SFW” és „NSFW” képeken. Itt azért tetten érhető a gép: mikor a lány beszél, szája hitelesen formálja a szavakat, de a nyaka nagyrészt moccanatlan marad.