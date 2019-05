A Google földre teperheti a Huawei okostelefonokat

Magyarországon nagyon sokan használnak Huawei okostelefont. Úgy tűnik, a hazai felhasználók a saját bőrükön tapasztalhatják meg, mit jelent igazából az amerikai-kínai kereskedelmi háború.

A Google amerikai távközlési vállalat ugyanis felfüggeszti több együttműködését a kínai Huawei óriásvállalattal, utóbbi ezentúl például nem férhet hozzá az Android operációs rendszer frissítéseihez és az új veziókhoz.

Erről számolt be New Yorkból a brit hírügynökség bennfentes forrásra hivatkozva helyi idő szerint vasárnap.

Akármi is az igazság a Huawei telefonjai körül, nekünk csak reménykedni lehet, hogy a lépés nem következik be, mert az alaphangon száz-kétszázezer, prémium kategóriában háromszázezer forintos holmik elértéktelenednek. Bár nincs megnevezve, de a döntés nyilván éppen úgy érinti a Huawei tulajdonában lévő, csak márkanevében különböző Honor készülékeket is.

Ugyan a felhasználók jelentős része azt sem tudja, hányas Android operációs rendszert használ a telefonjuk, de a baj mértéke számukra is hamarosan világos lehet: az operációs rendszer elvesztése olyasmi, mintha a PC-jük alól a Windows-t húznák ki.

Az értesülés szerint a Google ezentúl csak a nyílt forráskódú fejlesztéseit osztaná meg a céggel, és a jogosultságok elvesztése a gyakorlatban azt jelentheti, hogy a készülékekről elérhetetlenné válhat a Gmail, a Google Térkép, a Youtube, s például a Play áruház is.

A Reuters közlése alapján a korlátozás később kiterjedhet más szolgáltatásokra is.

Twitteren közölte a Google, hogy a biztonsági frissítéseket még megkapja a Huawei. A jelenlegi készülékek működőképesek maradnak.

For Huawei users’ questions regarding our steps to comply w/ the recent US government actions: We assure you while we are complying with all US gov’t requirements, services like Google Play & security from Google Play Protect will keep functioning on your existing Huawei device.

— Android (@Android) 2019. május 20.