A megfelelő bútor

Magasfényű MDF bútort a legnehezebb lefesteni, de a megfelelő alapozó, illetve az úgynevezett konyhabútorfesték segítségével ez sem lehetetlen. Minden mást gond nélkül átalakíthatunk a hobbiboltokban, illetve barkácsáruházakban kapható festékekkel – ha tudjuk, mit csinálunk - írja a Lakáskultúra. Mielőtt azonban nekiesnénk az értékes antik bútornak, hogy pasztellrózsaszínre fessük, gyakoroljunk. Legjobb, ha olcsóbb, megunt bútorokkal kezdünk.

Előkészítés

Hogy a festék megtapadjon, a legfontosabb, hogy tiszta legyen a felület, amin dolgozunk. A kiszemelt, megújítandó bútort tehát először zsírtalanítsuk és tisztítsuk meg. Ehhez megfelelő a mosogatószeres víz is, de lehet kapni speciális folyadékokat is. A tisztítás után jön a csiszolás. Ezt legegyszerűbben sima csiszolópapírral végezhetjük el, csiszológépre csak annak lesz szüksége, aki nagyüzemben kíván festeni. Ezután a felületet ismét tökéletesen portalanítani kell.

Festékek

Az, hogy kell-e egy bútorfesték alá alapozófesték, a felülettől és a festéktől függ. A leggyakrabban azonban nem kell kifejezetten bútorfestéket keresnünk, népszerűek a krétafestékek, illetve a tejfesték is. Előbbivel létrehozható a teljesen sima felület és könnyű antikolni is; utóbbi pedig, mivel beszívódik a fába, nagyon tartós, ugyanakkor nehezebb antikolni. Mindkét festékfajtából a létező összes szín kapható vagy kikeverhető. A sötétebb színekből általában két réteg elég a tökéletes eredményhez, a világosoknál néha három is kellhet. Fontos, hogy az utolsó réteget már ne csiszoljuk, de az azt megelőzőket mindig egy kicsit simítsuk el száradás után.

Tartósság

Ahhoz, hogy a festés tartós maradjon, pláne az olyan felületeken, amelyeket gyakran használunk, feltétlenül le kell zárni a festéket. A festékek gyártói mindig megadják, hogy az adott termékhez milyen lakk, wax, vagy olaj használható. Ezt a lépést ne hagyjuk ki, mert bár a látvány szép lesz anélkül is, de nem sokáig gyönyörködhetünk benne.

Stílus

Ha meglátjuk a bútorfestékek kínálatában található gyönyörű színeket, hajlamosak vagyunk elragadtatni magunkat – szívünk szerint minden bútort átfestenénk. Bár tény, hogy egy-egy jól eltalált pasztell árnyalatú, vagy éppen rikító bútordarab hangsúlyos eleme lehet a szobának, ne essünk túlzásba. Ha nem szeretnénk olyan otthont, amely egy babaházra emlékeztet, akkor szobánkét csak egy, legfeljebb két darabot fessünk át, a többinél engedjük érvényesülni a fa saját színét.

