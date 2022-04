Több hullámban érkezik szaharai eredetű por a légkörbe, a pénteki csapadék miatt ez most is sáros esőt okozhat, amely ismét nyomot hagyhat a tereptárgyakon, gépjárműveken – közölte az Országos Meteorológiai Szolgálat pénteken a Facebook-oldalán.

A meteorológiai szolgálat bejegyzésében a Másfél fok – éghajlatváltozás közérthetően nevű szakportál rövid összefoglalóját is megosztotta a témában. Ebben azt írták:

Akár a globális áramlási rendszer, közvetve pedig a klíma változása is okozhatja, hogy az utóbbi időben többször előfordul sáros eső Magyarországon.

Egy, több magyar kutató által publikált cikkben meg is vizsgálták, hogyan alakult a Szaharából Európába érkező por mennyisége az elmúlt évtizedekben. A mérések azt mutatják, hogy az utóbbi 10 évben több mint kétszer annyi alkalommal fordult elő hasonló eset, mint korábban évtizedekig. Szerintük ennek az a fő oka, hogy több ciklon alakult ki, amely a sivatagban felveri a port és keresztülfújja azt a Földközi-tengeren. Egy már régóta vizsgált összefüggés pedig arra is rámutatott, hogy mivel a sarkvidékek jobban melegednek, mint a trópusok, ezért a hőmérséklet-különbség csökken. Az emiatt kialakuló nyugat-keleti áramlás is gyengül, a futóáramlás behullámzik, és ez extrém kilengésekhez vezet a közepes szélességeken. Emiatt gyakoribbá válhattak a saras esős helyzetek. Hozzátették:

Ha ez a trend így folytatódik, télen és nyáron is többször okozhat a szokásosnál hidegebb vagy forróbb időt, sőt, a kontinens egyes részein hevesebb esőzéseket, áradásokat is.

Ezzel együtt kiemelték, hogy bár a mediterrán térség sokszor szenved tőle, a szaharai homok önmagában nem probléma, sőt a Szaharától nyugatra kimondottan termékenyen hat.

Borítóképünk illusztráció (Shutterstock)