Megnyílik Paul McCartney egykori liverpooli otthona a fiatal zenészek előtt, hogy dalokat írjanak és felvételeket készítsenek ott. A kezdeményező National Trust azt várja a kezdeményezéstől, hogy a hely szelleme inspirálni fogja az új generációkat.

A szervezet a Beatles-év ünneplése jegyében nyitja meg a Forthlin Road 20. számú ház kapuit a fiatal, lemezszerződéssel még nem rendelkező zenészek előtt.

Sir Paul McCartney júniusban tölti be 80. életévét, októberben pedig 60 éve lesz annak, hogy a Beatles első kislemeze, a Love Me Do megjelent.

A National Trust emlékeztetett arra, hogy McCartney és John Lennon mintegy 30 világhírű dalt írt, köztük az I Saw Her Standing There-t, a Hold Me Tight-ot, az I'll Follow the Sun-t, a When I'm 64-t vagy a már említett Love Me Do-t. A McCartney család 1955-ben költözött a Forthlin Road 20-ba, majd egy éven belül elhunyt Paul édesanyja, Mary. Az akkor 14 éves Paul-t és öccsét, a 12 éves Mike-ot apjuk, Jim nevelte tovább.

Normális családi otthonunk volt, iskolás srácok voltunk. Zene nem nagyon volt, kivéve, amikor apám egy-egy nehéz nap után leült a zongorához

– idézte fel Mike McCartney, aki most az újságíró Pete Paphidesszel, együttműködésben a Liverpool Institute of Performing Arts szervezettel a fiatal zenészek mellett fog bábáskodni egykori otthonában.

A zenészek itteni dalírását és előadásait, az úgynevezett Forthlin Sessions-öket rögzítik és közzéteszik.

A Beatles egy generációt inspirált arra, hogy szabadnak és kreatívnak érezze magát. Mindez azokkal a dalokkal kezdődött, amelyeket e házban írtak. Öröm felügyelni a Beatlesek gyerekkorának otthonait, és a történetet arra használni, hogy folytatása legyen ennek a hagyatéknak

– fogalmazott Hilary McGrady, a National Trust igazgatója.

Borítókép: AFP / Ritzau Scanpix / Torben Christensen