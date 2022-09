A sárkányok reptetéséhez természetesen jól jött az a légmozgás, ami jellemezte a szombati napot, a nagyobbak harminc–hatvan méteres magasságban lebegtek az égen. Ennek kapcsán Sikos Péter egyesületi tag elmondta, a magasabb légrétegekben némileg erősebb, de stabilabb és egyenletesebb a szél, mint a földfelszínen.

Hazai sárkányeresztő és csehországi professzionális reptetők is érkeztek. Fotó: Penovác Károly PK Veszprém Megyei Napló

Fotós: Penovác Károly / Forrás: PK Veszprém

A programon idén is nagy hangsúlyt helyeztek arra, hogy a gyermekeket megismertessék a reptetés technikájával és a papírsárkányok készítésével. A gyerekek különböző színekkel és mintákkal díszítették a sárkányokat, a nap során többféle, például lyukas közepű és úgynevezett madársárkány is készült. A reptetésben pedig Sikos Péter volt a lurkók segítségére.

Nem mindennapi látvány tárult a közönség elé

Fotós: Penovác Károly / Forrás: PK Veszprém

A papírsárkányoknak szépségversenyt is tartottak, a gyerekeket korosztályok szerint díjazták, és mindenkit jutalmaztak. A rendezvény kísérőprogramjaként koncert is szórakoztatta az érdeklődőket, a gyerekeket mini pónilovak húzta fogattal vitték körbe a mezőn, de ugrálóvár és biliárdfoci is várta a látogatókat, valamint különböző gépsárkányokat – veterán motorokat és traktorokat – is meg lehetett tekinteni.