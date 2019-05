Így ajándékoz egy fantasztikus nagyszülő

A nagymamák-nagypapák „varázsereje” nem a drága holmikban, hanem az együtt töltött minőségi időben rejlik.

A gyermekek mindig izgatottan várják, hogy végre a nagyihoz, nagypapához mehessenek, hiszen ott minden csupa móka, kacagás. Hiszen nem kellenek nagy dolgok ahhoz, hogy elvarázsolódjon a gyermek: az egyik legfontosabb hozzávaló a felejthetetlen élményhez az aktív figyelem – olvasható a csalad.hu cikkében. A portál öt tippet ad nagyszülőknek arra, hogyan lehet tartalmassá tenni a kicsikkel együtt töltött időt.

1. Édes finomságok

Hazánkban még mindig kiemelt helyen szerepel az étel mint szeretetnyelv. A konyhában felszálló illatokhoz, az ízekhez érzelmek kapcsolódnak: amikor már felnőttként találkozunk valahol a régi finomságokkal, azonnal nosztalgikus, jóleső érzés kerít hatalmába. Automatikusan arra a szeretett személyre gondolunk, akinél az adott ételt fogyasztottuk. Ezért is érdemes a nagyiknak együtt sütni-főzni a kisunokával – hívja fel a figyelmet a cikk. Mint írják, ha nem jeleskedünk is a konyhaművészetekben, akkor is keressünk egy egyszerű kekszreceptet, amit legfeljebb csak a kicsi látogatásakor veszünk elő. Vonjuk be az unokát a keverésbe, a tésztagyúrásba, majd a díszítési folyamatokba is! A nagyi-féle sütik értéke így felbecsülhetetlen lesz.

2. Elő a régi fotókkal!

Vegyük elő a régi fényképalbumokat, és mondjuk el az unokánknak, kik szerepelnek a fotókon! – javasolja a cikk szerzője. Ha felidézünk vicces, érdekes történeteket, és beszélünk arról is, hogyan éltek akkoriban az emberek, a kisgyermek ismerni fogja a családja hagyományait és felmenőit. S ki tudna erről jobban, meghittebben mesélni a nagyszülőnél?

3. Vonjuk be a saját hobbinkba!

Legyen az kertészkedés, festés vagy barkácsolás, találjunk alkalmat arra, hogy az unokánkkal is megismertessük a hobbinkat. A kicsi bizonyára örömmel segédkezik majd mindenben, hiszen ez azt jelenti, hogy a nagyszülő megbízik benne: a mama, papa beavatja őt egy rendkívül fontos tevékenységbe. Ez az érzés még szorosabbá fűzi a kettejük kapcsolatát – összegez az írás.

4. Meséljünk, énekeljünk!

Ahelyett, hogy leültetnénk az unokánkat a tévé elé, meséljünk neki távoli tájakról, nagy kalandokról, aminek akár ő is lehet a főszereplője. Ezekre a történetekre garantáltan emlékezni fog könyv nélkül is! Ha nem vagyunk jók a mesélésben, akkor emlékezzünk vissza régi nótákra, dalokra, amiket még kiskorunkban énekeltek nekünk, és tanítsuk meg rá a kisunokánkat! A hatás itt sem marad el – hangsúlyozza a cikk.

5. Találjunk kincseket!

Mielőtt megérkezik az unoka, rejtsünk el a ház, a kert különböző pontjain kis „kincseket”, amiket odaérve a gyermek megkereshet. Lehetnek ezek „zörgős” papírba csomagolt fadarabok is, lényeg, hogy a kicsi tudja: a nagymaminál, nagypapinál igazi kalandor lehet. Az ilyen emlékekre mindig szívesen emlékszik vissza mindenki, és amikor majd egyszer nagyszülővé válik, valószínűleg továbbadja a család kincskereső hagyományát a saját unokáinak is – zárja az ötletek sorát a cikk.

